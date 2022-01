IDA, los nazis y el mal de la banalidad

Leí una vez una frase de un periodista o escritor americano, cuyos datos no recuerdo, sobre la posibilidad, bastante cierta, de que los atentados del 11-S en los EEUU pudiesen haberse evitado de no haber tenido l@s estadounidenses un gobierno de idiotas, incapaces de haber sabido interpretar los diferentes mensajes de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales que advirtieron tiempo antes de un posible ataque con aviones sobre suelo estadounidense. El autor referido dejó escrito “que tan peligroso es para los ciudadanos un gobierno corrupto, como un gobierno de idiotas”.

Por otro lado, Hannah Arendt estudió y escribió mucho sobre la banalidad del mal en el nazismo, al que describió cómo un sistema de poder político capaz de trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos.

Como no soy filósofo ni un experto en Hannah Arendt, no se si también escribió sobre el mal de la banalidad, pues aunque bien es cierto que el orden de los factores no altera el producto, en el caso del exterminio de seres humanos( un ejemplo cercano es lo ocurrido en residencias de mayores), creo que es mas fácil evitarlo echando a los funcionarios superiores en la jerarquía administrativa que sean idiotas, y por tanto peligrosos en cuanto a la banalidad de sus actos, que cambiar a tiempo los valores morales y éticos de todos los funcionarios que no sepan distinguir con claridad el bien del mal. De hecho para eso debería servir la democracia, al menos en teoría.

¿Pero qué se puede hacer cuando una parte importante de la sociedad es tan banal ( falta de profundidad según la RAE) que no sabe distinguir cuando sus gobernantes son a su vez tan banales que rozan la idiocia, e incluso la sobrepasan?

Un ejemplo bastante grafico de la banalidad social imperante sucedió en Madrid hace poco, cuando a una política, como poco “extravagante”, se le ocurrió mandar escrita en un folio por lo demás en blanco la palabra LIBERTAD, como reclamo electoral, y la votaron en masa.

Ofrecer solamente libertad, sin mas, como forma de gobierno en una “provincia” europea como es en la actualidad España, con la cantidad de problemas de todo tipo que atravesamos como país, entre ellos la muerte de miles de personas a causa de una pandemia, parece bastante banal ( superficial en otra acepción de la RAE), por no decir idiota ¿verdad? Pues bien, una parte importante de la sociedad madrileña no supo distinguir tamaña idiotez. Lo que me lleva a pensar que no se quien será más idiota quien escribió la palabra en un folio en blanco, o quienes la votaron en tamaña tesitura.

Ghandi dejó dicho que “si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”, me inclino por pensar como Ghandi en este caso.