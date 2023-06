Ilusionar a los seguidores de Irene Montero

Irene Montero se ha convertido en la pieza a batir. Ya era la bestia negra de la derecha junto con Pablo Iglesias, pero sorprendentemente ahora también es la bestia negra de la izquierda: que si frena la unidad de la izquierda, que si resta en Sumar, que si ha malbaratado su capital político con la ley 'Solo sí es sí', etc. Es como la canción de Def Con Dos “la culpa de todo la tiene Yoko Ono”.

¿Qué pasó con la Irene Montero trabajadora, valiente y comprometida, que impulsó el feminismo más allá de cualquier horizonte soñado? ¿Por qué ha dejado de ser un activo político? Pienso que porque la izquierda ha comprado la trampa judicial tejida para batirla. Dice Elisa Beni (07/06/23) “La llamada ley del sí es sí, sobre todo en su vertiente penal,…t uvo una deficiente factura legislativa”. Pues curiosamente el CGPJ en su informe de más de 70 páginas de 25/02/2021, en los puntos 241 a 245 referidos al cuadro penológico, advierte sobre las consecuencias de reducir las penas máximas -advertencia tenida en cuenta en la redacción posterior-, pero no dice nada sobre los posibles efectos de la reducción de penas mínimas. Y yo me pregunto, ¿y por qué el CGPJ no avisó de los riesgos de reducir las penas mínimas?, ¿quizás porque existían las disposiciones transitorias 2 y 5 del código penal de 1995?. Cuando Irene Montero dijo en el parlamento que había jueces que estaban aplicando mal la ley, el CGPJ sacó un airado comunicado de la comisión permanente (16/11/2022) que hablaba de revisión obligatoria si se reducen las penas máximas, extremo ya corregido en la ley aprobada por las Cortes Generales, pero, de nuevo, no decía nada de las penas mínimas. ¿Y por qué el CGPJ no se manifestó sobre la reducción de las penas mínimas? Ni se sabe ni se espera ninguna explicación. Por último, las disposiciones transitorias 2 y 5 del código penal, que en el año 2015 operaron para impedir la revisión de la pena de condenados por el atentado del 11M, dejaron de operar por arte de magia en la ley solo sí es sí (10/06/2023). Pero la culpa es, como no, de Irene Montero. Cada actor de la izquierda sabrá por qué ha comprado esta película.

Más allá del narcisismo y la absoluta falta de autocrítica de Podemos, pecados capitales que acompañan desde siempre al partido, opino que Irene Montero es un activo político que no se debería desperdiciar. Si Yolanda Díaz fuese capaz de rescatarla, no solo rescataría a una política bregada, sino que se metería en el zurrón a un buen número de votantes que se sienten ninguneados, cuando no insultados, con el acuerdo obtenido. Y, recordemos, Sumar va de ilusionar al elector.