El infierno está en los otros. Eso una no lo entiende cuando está en el fragor de la propia batalla consigo misma. Una no se da cuenta entonces de que quizás el armisticio depende de una sola, pero para eso es necesario aprender mucho de desiertos y sus travesías. Porque el otro seguirá siendo otro -siempre- y ante esa otredad tan radical no se puede hacer nada -nunca-.

Una aprende que va haciendo, creciendo, guerreando, construyendo... con una misma, en realidad solo con una misma: todo el tiempo de una es para una. Y eso es hermoso, nada que ver con el egoísmo aquel que aprendimos cuando niñas.

A la próxima persona que me diga que no hay machismo, quizás le cuente más cosas de las que esté dispuesta a escuchar. Normalmente son hombres, o mujeres machistas, quienes opinan así. Desde el lado del débil las cosas no se entienden, simplemente se sufren en las carnes, que es, en definitiva, la única forma de comprensión empática posible. El resto es divagar.

Estoy agotada, pero estoy un poco contenta, que tantas veces es mucho, porque cada vez ardo más en la superficie pero menos en el interior. Siento con más nitidez que nunca la fuerza de mi paraíso, esa parcela de mí misma no tocada e intocable: el núcleo duro -o blando- de mi experiencia vital.

Mi reino no es de este mundo. Y el infierno está en los otros. Son las catorce palabras que mejor, en este preciso instante, delimitan mi quehacer en este extraño territorio imaginado. Quizás...