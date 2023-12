Las insoportables prioridades del parlamentarismo canario

En un ambiente de exageración en el lenguaje y de hiperbólico vocabulario, insoportable es la palabra política de moda, pretendidamente moderada. Entiendo que se refiere, en el ámbito moral, a la misma sensación que le produce al cuerpo cuando pasas las uñas en las pizarras de tiza: insoportable.

Ejemplos: A Feijoo le resulta insoportable la amnistía y sus aledaños, a Sánchez el número de civiles muertos en Gaza y a Rufián el porcentaje de nuestros jóvenes con problemas de salud mental que se han planteado suicidarse. Yo no sé ustedes, pero para mí la diferencia es abismal. Puedo soportar, sin ripiarme, la más o menos remota idea de que se rompa España en 500 pedazos unas 20 veces, pero no puedo soportar el genocidio palestino y que nuestra juventud no disponga de los recursos personales y profesionales adecuados que les ayude con su angustia vital. La amnistía me importa nada, tirando a nada de nada. Un solo palestino inocente muerto, un hospital gazatí destrozado y un solo joven pensando en suicidarse, ya me parece demasiado. Cuestión de prioridades.

En el último pleno, nuestro parlamento canario, espejo en el que no mirarse, estableció en un ratito, algunas de sus, para mí, insoportables prioridades. Partido Popular y Coalición Canaria votaron a favor de una moción sobre la amnistía y sus aledaños, criticándola lo más grande (aún no sé si nos afecta a Canarias en el precio del plátano o en la visibilidad con la calima). Pero justo en el punto anterior, votaron en contra de reconocer las especificidades de un colectivo de profesorado canario en flagrante desigualdad. El profesorado de los conservatorios asistía en la tribuna de invitados, de cuerpo presente, a otra palada de tierra sobre la tumba de sus empleos.

Los políticos de Coalición, desde la oposición, usaron a los conservatorios de azote implacable contra el gobierno socialista. En el mencionado pleno, los mismos y, sobre todo las mismas, ahora en el gobierno, argumentaron con desfachatez su negativa hasta de que se interpele al gobierno al respecto. Una farsa, insoportables excusas de los parlamentarios: Antes, cuando se acercaron a saludar; durante, en un debate insultante y después, de sonrisas nerviosas. Todo esto sirvió, una vez más, para que ciudadanos de a pie apuntalaran su desafección con un parlamentarismo de una hipocresía insoportable.

Cuando les servía, usaron el informe del Consejo Consultivo, los distintos informes jurídicos y los pitos y tambores de los docentes apostados en teles y radios ¿Qué ha cambiado para dejarlos tirados? ¿Una sentencia que no reconoce las especiales condiciones de los canarios? ¿En serio Coalición Canaria? ¿en serio? Sí, de una hipocresía insoportable.

Sus señorías culparon hasta al apuntador para no expresar su clarísimo voto en contra de buscar una solución a un problema, solo es eso: buscar una solución a un problema. El baremo recoge 5 puntos por haberse presentado a unas oposiciones jamás convocadas en Canarias. Reconocieron que el problema existe, que lo creó un socialista, ¡cómo no!; que no lo arregló otro socialista, ¡cómo tampoco!, y que ellos, infelices, no pueden hacer nada porque papas arrugás que se quiere comer la directora general de personal que nos ha salido legalista discontinua, bloqueando con su argumentario todas las salidas posibles. Ahora sí, ahora no. La ley de amnistía no, una sentencia, sí la ley presupuestaria, no. Y en la manoseada Constitución, unos artículos no y otros sí. Garantizar la igualdad entre territorios sí, pero si es entre colectivos no y así con todo, “a según sea el macanazo”. Una vara enorme para los míos, una estrechita para los otros.

Mientras pasan una y otra vez las uñas por la pizarra, me llama poderosamente la atención la prisita que se están dando, como si les fuera la vida en ello, la legislatura no fuera a durar o algo.

Yo es que considero la política como el arte de mejorar la vida de las personas resolviendo sus problemas. Si todo el mundo reconoce que hay un problema y los políticos reniegan de la posibilidad de solucionarlo, es ineficacia, negligencia o interés particular y, más tarde o más temprano, asistiremos al descorrer de ese velo.

No dejaremos de luchar, es injusto, lo saben. Es especialmente injusto por nuestra condición insular, pero como no es el REF ni el turismo podemos pagar el precio de las contradicciones y del desprecio a un colectivo discriminado por ser canarios. ¿Y saben qué?: Seguirá siendo insoportable