Israel y la Carta de Naciones Unidas

Todos hemos asumido la falacia de que el derecho a la defensa de Israel le permite atacar a un país no solo con impunidad sino asistido por la Carta de Naciones Unidas. Exactamente igual que ocurrió con Afganistán cuando EEUU atacó sobre la base de la legítima respuesta ante el ataque del 11S.

Es cierto que el Derecho Internacional contempla la represalia como respuesta ante un ataque ilegal de una potencia extranjera. Sin embargo, solo se puede emplear si la potencia atacante rechaza la demanda proporcional de reparación hecha por la potencia atacada.

Palestina, como Estado, está gobernada por el partido Fatah, figurando como jefe de Estado Mahmoud Abbas. Recordemos que Abbas condenó el uso de la violencia e hizo un llamado a la resistencia activa y pasiva frente a los abusos y violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel.

Todos tenemos claro que Palestina no ha atacado a Israel. El ataque que ha originado la brutalidad de la respuesta israelí a día de hoy ha sido un ataque terrorista por parte de Hamas. No añado ningún adjetivo además de “terrorista” porque el hecho en sí de recurrir a actos de terror es ya algo brutal y contrario a cualquier concepto moral que debe ser condenado con absoluta contundencia en todo caso.

La única respuesta aceptable por parte de Israel al ataque de Hamas habría sido pedir permiso a Palestina para efectuar ataques quirúrgicos contra los responsables intelectuales y materiales del ataque que causó muertes de civiles y continúa con el mantenimiento de los rehenes que tomaron durante el mismo.

Si nos cupiera alguna duda de la ilegalidad de la guerra declarada por Israel a Palestina, podemos simplemente referirnos al Derecho de la Guerra o Derecho Internacional Humanitario (DIH). Desde ese punto de análisis, Israel ha violado todos y cada uno de los principios inalienables dentro del Derecho Internacional, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y limitación.

Por no alargarnos demasiado, el principio de distinción es el de discriminar entre objetivos civiles y militares ya sean estos personas o bienes. Israel está tratando a toda la población de la franja de Gaza como combatientes o portadores de armas y atacando igualmente sus hogares como si se tratara de instalaciones militares.

El principio de proporcionalidad debería no ser ni tan siquiera contemplado en este contexto, partimos de la base de que un Estado no puede actuar como un grupo terrorista, cosa que Israel está haciendo. Por otro lado, aunque admitiésemos que Israel ejerce el terrorismo como fórmula de conducir las hostilidades, Hamás no ha atacado el territorio de Israel de manera sostenida hasta tal punto que los hospitales no puedan atender a los heridos ni ha condenado a los ciudadanos israelíes a perder elementos tan fundamentales para la vida como el acceso al agua.

El principio de limitación es el que regula el tipo de armas que es legítimo utilizar y cómo deben ser usadas. Desde el momento en que las armas están siendo utilizadas para atacar indiscriminadamente a la población civil, este principio queda vulnerado. Por si eso no fuera un argumento aceptable, el ejército israelí utiliza fósforo blanco cuyo uso está prohibido en poblaciones.

Por último, un comentario sobre la advertencia de evacuación emitida para que los palestinos salgan de la zona que Israel piensa invadir. Israel no está legitimado bajo ningún punto de vista legal para invadir Palestina, pero no solo es eso, el desplazamiento forzado y las amenazas están expresamente prohibidas por el DIH.

Israel se comporta como un Estado terrorista sin paliativos, atacando a civiles e instilando el terror a toda la población. Sus violaciones sistemáticas y su certeza de estar protegido por los gobiernos de occidente de las consecuencias legales de sus crímenes hacen que actúe con total impunidad, cosa que al PP le parece no solo natural sino también deseable.