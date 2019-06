Una izquierda muy astillada

El 15M parece que se ha roto, la falta de ilusión provocada por los rifirrafes entre las diferentes tendencias del movimiento ha detonado la histórica fragmentación del voto de izquierdas, impulsados por unos jeques de reinos de taifas que no han sabido valorar los logros conseguidos y han priorizado los personalismos frente al deber de seguir con las tareas iniciadas, este conglomerado de políticos tan brillantes y que se saben tan brillantes no acepta no resplandecer en cielo de la izquierda con luz propia. Señor Iglesias y compañía los resultados en su feudo Madrid son un auténtico desastre tras no aceptar la hegemonía de Carmena en el territorio, cuesta entender que en Barcelona acepten el liderazgo de Colau y en Madrid se sientan tan amenazados para en vez de generar sinergias y confianza al resto del estado y sumar arrancaran una lucha fratricida doblando candidaturas y estimularan una sopa de letras que nadie entiende ni reconoce.

Si realmente querían entrar en un gobierno lo que deberían haber hecho desde un principio es proteger los puntos de gestión conseguidos y no sombrear con personalismos. Han astillado y roto el mueble del 15M de manera que no se aguanta de ninguna manera, vamos a ver quién va a querer un líder que apuñala "la joya de la corona" en vísperas de unas elecciones. La negativa a las demandas de Carmena en enero, que ha sido un ejemplo internacional de gestión de un gran ayuntamiento, concluirán posiblemente con la pérdida de unos logros que han sido tratados, por irresponsabilidad, como trastos y no como piezas imprescindibles de un proyecto compartido. y colectivo.

El 15M necesita nuevos líderes con mentes más abiertas y con menos ansias de protagonismo para redirigir este fantástico movimiento que si de algo se caracteriza es por su pluralidad, cualidad que ciertos políticos antaño destacados estudiantes han olvidado. Esta izquierda necesita líderes que ilusionen como los candidatos Carmena, Colau o Kichi. Dejen espacio por favor.