La izquierda y el debate

La izquierda siempre se ha caracterizado por tener debates internos y interminables, al contrario, de la derecha que solía demostrarse más sujeto a una autoridad. Es decir que mientras la derecha no discute lo suficiente la izquierda lo hace demasiado. Solo hay ver el debate actual entre la cúpula de Podemos y Sumar. Pero últimamente se atisban, o mejor dicho, se hace imposible ignorar con la aprobación de una parte de la ley trans que en la izquierda ha hecho suya otra relación contra-productiva con el debate.

Esta nueva relación no podría ser más opuesta a la actitud histórica que la izquierda occidental tenía hacia el debate. Hay partes de la izquierda que consideran el debate una forma violencia. ¿Y qué tiene que ver eso con la ley trans? Pues, la parte de la ley trans que considera la auto-determinación de la identidad de genero el criterio suficiente para establecer quien es una mujer ha llegado a esta posición evitando cualquier debate. El evitar el debate se repite mucho en discursos “críticos cínicos” (aquí estoy citando en parte el título del libro “Crictical Cynical Theories” de James Lindsay and Helen Pluckrose) que se están dando entorno de temas de índole de justicia social. Se evita el debate porque se considera que la función de lenguaje es ser un instrumento de poder, es decir un arma, que se utiliza por los poderosos, a menudo inconscientemente, para perpetuar la violencia contra los oprimidos. Eso hace del debate una forma de violencia que hay que evitar a toda costa. Por ejemplo, decir que una mujer trans no es una mujer, no se considera meramente una expresión de una opinión sino un intento o incluso el acto de aniquilación de la persona trans en cuestión.

Como Helen Pluckrose y James Lindsay muestran en su libro estás relación paranoica hacia el uso de lenguaje es una herencia del Pos-modernismo, sobre todo de Foucault, que había establecido la idea que el poder no está ya ni siquiera en el subconsciente de la mente humana sino el en la manera como hablamos de cosas, es decir en los discursos. Los discursos dominantes, hoy día, se consideran instrumentos de opresión que perpetúan el poder de los ya poderosos. Como uno de esos discursos de poder se considera la ciencia. Así que el discurso de la biología como parte de discurso científico se comprende como un instrumento para oprimir. Y un debate que perpetua la opresión no se debe dar bajo ningún concepto.

Parece ser que a la izquierda le cuesta tener una relación constructiva con el debate. O se pasa veinte pueblos o ni siquiera se sube al carro e incluso impide que los demás lo puedan hacer. Así no podemos seguir.