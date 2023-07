Una izquierda ingenua

Es increíble que a quien hace periodismo de verdad y Silvia Intxaurrondo lo ha demostrado muchas veces se la cuestione por otros que se llaman periodistas pero que solo son activistas de la derecha más radical del mundo. Y si además la periodista tiene un apellido con tx eso ya es de doble castigo. Gora Silvia¡¡¡¡

Pero el problema es enorme porque la izquierda peca de inocente. No sabe que al votante de VOXPP con banderita incluida no le importa nada que Feijoo se base en mentiras y bulos porque para ellos representa aquel que les defenderá en el proceso que viene produciéndose desde el 75 que se resume asi: Se pone un rey franquista que jura los Principios del Movimiento, que nada tienen que ver con la democracia. Se crean partidos políticos bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas, Judicatura y Medios de Comunicación, todos adosados al franquismo que garantizan que se va a seguir con la corrupción que ya existía y ahora con más posibilidades si nos acercamos a Europa.. Surge un gobierno socialista pero que entiende las amenazas y nada se hace para ir cambiando de verdad el sistema. Y asi hasta Zapatero que empiezan los problemas por aquel 11M que aún mantienen algunos que fue ETA, organización que ha mantenido durante mucho tiempo a la derecha con sus crímenes. Porque es el terrorismo el que mantiene el sistema franquista hasta la llegada de Sanchez que intenta hacer un país nuevo cambiando lo que de verdad hay que cambiar.

Y eso no lo consiente la derecha que ha vivido con los mismos beneficios del franquismo, pero disimulados y en silencio. Y salta todo desde Madrid, con Ayuso insertada en el fascismo falangista de toda la vida y un Feijoo inútil pero que es lo que pueden manejar esas familias que comento hace mucho Emilio Romero que mandan en el país. Y es fácil que teniendo todos los Medios y toda Judicatura comprados se engañe a la juventud a base de banderita y la furia desatada ya por Abascal contra los malos vascos y catalanes si llegara a gobernar. Y si no, también, porque es su alimento ideológico.

La izquierda debe saber que hay muchas personas, y una mayoría en Madrid por aquel centralismo total, que han vivido muy felices en un sistema que se les perdonaba todo porque venían de ganar a los malos españoles, aquellos que quieren destrozar España, frase que Franco decía de forma continua refiriéndose a agentes externos que nos odiaban- Y todo eso ha creado unos símbolos que hacen que hoy , aun en el siglo XXI salga un libro en el que se demuestra que el fascismo nuevo trumpista se está instalando en Madrid. Y que seguirá hablando de que hay que luchar contra esos malos españoles que ni llevan banderita ni saben lo que es esa Patria por la que hay que morir. Por lo tanto, un gobierno de izquierdas en este país siempre será un problema de crispación enorme porque, aunque la derecha no ha perdido fuerza consideran que los rojos se están enterando de cosas que no deben, como los niños malos. Todos sabemos que la Memoria es lo primero que eliminaran porque nunca permitieron que la posguerra se tratara de verdad en series sin censura. O como podía haber sido con humor al estilo de“ Vaya semanita”. Pero resulta que los vascos se pueden reír de sus excesos, pero los españoles buenos no, porque este país es muy serio. Y con un peligro enorme, que es acabar con aquel que ha intentado lo que otros no quisieron o pudieron hacer. Y todo en el momento mas trascendental de la historia por los cambios necesarios derivados de la tecnología, de las desigualdades geopolíticas o la climatología. Y ellos no lo harán nunca.