¿Jugamos al trágala?

“Ante el 23J, dignidad o podredumbre moral”. Rafa Morata.

“Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada”. Edmund Burke.

E intentaremos autoengañarnos, como cuando se acepta que el debate principal no se haga en la televisión pública. Declaración de principios de los de costumbre.

Y, haciendo borrón y cuenta nueva. Cuántos borrones no habremos hechos para volver a intentarlo.

El señor de la derecha pimpante, de toda la vida, ofrecía un pacto, con trampa y fullería por delante. A favor de viento usted prométame que me dejará gobernar sin mayores entuertos que solventar con quienes usted ya sabe. Y que si usted gana, ¡Ja!, pues ya veremos, es decir volveremos a empezar, por ejemplo por la ilegitimidad de sus pactos y coaliciones.

Porque usted que ya ha emparentado con su extrema derecha, sin problemas, en autonomías y municipios, y ya ha surgido como un sarampión la censura, y se desvanecen las concejalías y consejerías de la igualdad, y admite que sus socios en Valencia se aparten para evitar el “simbolismo”, qué mandíbula de cristal tienen estos machotes, como para recurrir al “despreciable”, según Consuelo Ordóñez, de “que les vote Txapote”, tras haber superado la interinidad de los jueces del más alto cargo, hasta que toque cambiar, con “los señores” digan, que ahora sí, que ahora, “sí harán juego”, con la gestualidad de los hombres de casino de toda la vida, entre aburrida y gris, para sentenciar a los rojeras que andan politiqueando… porque con ellos no va lo de la democracia parlamentaria, pero de verdad, de la de acordar, pactar, tener sentido de Estado, y contribuir al bien común, salvo que toque decir “que no a todo”, como ha ido ofreciendo la derecha “ordenada” durante toda la legislatura, para haber llegado al “trágala” de toda la vida. Ahora me toca jugar a mí. Y a ver si volvemos a la buena vida del bipartidismo domesticado.

Y, de nuevo, se ven a un paso del poder, “de su poder”, y ahora se ponen enfáticos, y se travisten de hombres y mujeres de Estado, porque, en realidad es la pasta lo que ya huelen, que, al cabo, la progresía y los avances sociales eso son milongas o, mejor, el chocolate del loro.

Y naturalmente que se indignó Sánchez, y cómo no puso carita de hombre impasible el señor Feijóo, que ya promete a los suyos, a los de arriba, a los que mandan y mangonean… que todo se hará a su gusto y necesidad… sin enturbiar mucho la charca que, seguramente, podría ser la misma España que ponderarán cuando haga falta.

Claro que al final son y serán los votos los que ordenen la partida y entonces ya veremos si “los señoritus” cantan victoria y brincan sobre sus balcones engalanados de soflamas y cuentas pendientes.