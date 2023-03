Ladrones de impuestos

Mujer trabajadora madrileña de 58 años llega a casa tras una dura jornada laboral. Abre el buzón y se encuentra con una carta de la sanidad publica de Madrid, que actualmente se llama servicio madrileño de salud.

En la carta “ofrecen” a las mujeres entre 50 y 65 años, como si de un producto privado se tratara, la “posibilidad” de hacerse una mamografía bienal. Sorprendentemente parece una oferta de un servicio privado, como si fuera un anuncio de un centro de estética, de un banco o de una casa de apuestas.

No entiende nada. No entiende que le “ofrezcan” ejercer un derecho. Le llama la atención que sea una oferta y no una información y que la oferta sea una prueba médica de la que ella ya tiene su cita por el canal habitual que, aunque cada vez tarde más, sigue recibiendo: cita con ginecología, volante para mamografía y otro tipo de pruebas, …

La mujer trabajadora está fatigada y su espíritu crítico está punto de llegar a casa a descansar. Pero, mientras sube en el ascensor (tiene casa y tiene ascensor, como dirían los mentirosos neoliberales, es clase media), decide seguir leyendo la misiva. Sale del ascensor y cuando va a meter la llave en la cerradura, le salta a la cara el objetivo de la carta: una relación de centros en los que este producto ofertado se concede previa cita. Son 7. Todos privados. TODOS.

A partir de ahí, entra, coge aire y se sienta en un sillón con el abrigo puesto, para volver a leer la carta con detenimiento. Comprueba que ha leído bien, que su derecho a una mamografía por el canal sanitario correspondiente lo han vendido. Han vendido su derecho a la salud sin preguntarle. Su derecho que es suyo y por el que paga impuestos. Le han robado los impuestos y le han vendido la salud. Y, encima, le ofrecen estadísticas de morbilidad-curación en relación con la detección precoz del cáncer de mama.

La mujer piensa llamar a todas sus amigas. La primera llamada decide no hacerla. Es una gran amiga con cáncer de mama metastásico. Ruega porque no se entere de esta “iniciativa”. Coge el móvil y llama a cuatro mujeres cercanas. Una ha recibido la carta, las otras tres (aún) no. Todas se indignan, a cada una le llega al alma (que está a la altura de las tetas) que jueguen con su vida. Termina las llamadas y, entonces, su espíritu crítico le dice: “ponte en marcha: te han vendido la salud como a otros les han desahuciado los fondos buitres de sus viviendas de protección, o les han eliminado el acceso a un centro público de formación profesional porque no hay plazas, o les han quitado el derecho a ir a su primera escuela, la infantil, porque directamente la han cerrado, o les han robado el acceso a la luz bajo el pretexto de la supuesta lucha contra el narcotráfico”.

Son las 8 de la tarde del 23 de febrero de 2023. Empieza la cuenta atrás. Quedan días hasta que cierren las urnas. Hay que utilizar cada día para denunciar la venta fraudulenta de nuestros derechos, el robo de nuestros impuestos. Cada día hasta las 8 de la tarde del 28 de mayo. Y el 29, si conseguimos expulsar a estos ladrones, a seguir luchando para recuperar lo que es nuestro. No podemos descansar.