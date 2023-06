Acabo de hacerme socia hace apenas unos días.

Quería apoyar el periodismo que hacéis.

Echo en falta que no utilicéis el lenguaje inclusivo en muchos de vuestros artículos.

A mi me chirría leer los veterinarios, los ganaderos(al no ser que realmente sean sólo hombres a los que se hace referencia)... y creo que es fundamental el uso del lenguaje inclusivo en un periodismo de calidad.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge la necesidad de integrar en las comunicaciones, especialmente las referidas a medios de comunicación públicos, un lenguaje no sexista, que garantice y promueva la igualdad entre hombres y mujeres.

El lenguaje regula el pensamiento y hay palabras neutras que engloban a todas las personas,sin que se discrimine a nadie.

Creo que deberíais hacer ese esfuerzo si creéis en la justicia social.

Incluso para escribiros, la dirección es socios...podríais probar a poner “Socias”(referido a personas), persona socias, socias y socios...

La encuesta que hacéis no hace ninguna referencia a si no estás de acuerdo con otra identidad de género que no sea hombre o mujer...

Muchas gracias y espero vuestros comentarios