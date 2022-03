El 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer. A pesar de que nuestra lucha es diaria, en esta fecha recordamos lo poco que hemos avanzado como sociedad en la igualdad de género, porque si de verdad hubiéramos conseguido la igualdad entre hombres y mujeres, no sería necesario un día concreto.

El verdadero origen de dicha fecha, se remonta al 8 de marzo de 1857 en Estados Unidos. Cientos de trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York conocidas como “Garment workers” se manifestaron por razones de igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres y para protestar por las míseras condiciones laborales, reivindicando un recorte del horario, además del fin del trabajo infantil. Muchas de ellas fueron detenidas por la policía. Gracias a estas mujeres, se creó el primer sindicato femenino de la historia. La segunda gran manifestación de mujeres, fue en 1908, volvieron a tomar las calles de Nueva York, reivindicando de nuevo mejoras salariales y derecho al voto.

En España, durante los años 1970 y 1980, tuvieron lugar las primeras manifestaciones feministas denunciando la desigualdad de derechos entre sexos así como otras cuestiones sociales: despenalización del aborto, libertad sexual o de reproducción.

Lilith en la religión hebrea:

Los judíos que vivían en Babilonia llevaron a su tierra de origen la creencia de esta criatura maligna. Creencia que se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis 1.27 anterior a la idea de que Yahveh dio a Adán una esposa llamada Eva formada de su costilla, hubo otra creencia completamente diferente. Dios creó a la vez a una mujer y a un hombre a su imagen y semejanza, pero como iguales. Lilith que así se llamaba ella, era rebelde y desobediente, no atendía a razones y en ningún momento hallaron la armonía como pareja. Lilith se rebelaba cada vez que Adán quería mantener relaciones, pues él pretendía que se colocara debajo. Siempre le increpaba diciéndole que ella también fue formada con polvo y, por lo tanto, era su igual. Pero Adán no conforme con la situación, trató de obligarla a obedecer. Ella se enfadó mucho y gritó el nombre mágico de Dios y, elevándose por los aires, abandonó definitivamente el Jardín del Edén yendo a parar a las orillas del mar Rojo (hogar de muchos demonios.) Allí se entregó a la lujuria con todos los que quiso, dando a luz a los liliam. (Los liliam eran, según la mitología hebrea, demonios femeninos hijos de Lilith.)

En la Biblia dicha criatura apenas se menciona, derivando completamente la atención hacia Eva, segunda mujer de Adán, creada de una costilla de él, sumisa y obediente. Por tanto, de esta condición, se atribuye la interpretación machista que se mantiene hasta nuestros días.

La verdadera igualdad aún no se vislumbra en un futuro próximo. Las mujeres continúan, en muchos casos ejerciendo tareas a las que, por añadidura, creen estar obligadas. Por desgracia dicha servidumbre es nefasta. La educación recibida por parte de sus progenitores más una sociedad que sigue sin valorar el trabajo realizado por ellas, sitúan a las mujeres en un segundo plano. El hombre siempre está más valorado si hablamos de desarrollar un mismo trabajo. Para ellas, menos remuneración económica y más demostrar que, a pesar de tener cargas familiares, son capaces de realizar los mismos trabajos que ellos. La sombra del machismo está fuertemente arraigada en las sociedades y el miedo al avance de la mujer en todas las áreas laborales, lo ha aumentado provocando el desconcierto y la incapacidad de muchos hombres que, por su educación e ignorancia no saben adaptarse a una nueva realidad. Los roles que hace tiempo estaban muy marcados por parte de una sociedad patriarcal, ahora se desdibujan completamente, dejando ver una actitud de prepotencia en los varones que no pueden soportar la equidad de género. De ahí, ese miedo ancestral del hombre, a perder el respeto, a ser devaluado y señalado como incapaz de controlar a su mujer o pareja.

La civilización patriarcal se perpetúa a lo largo del tiempo y, a pesar de que muchas mujeres han sido capaces de soltarse de las cadenas impuestas por ellas mismas, otras, sin embargo, debido a una educación dañina y atávica donde la moral unida a la religión, ha construido en torno a ellas un muro que no son capaces de saltar, porque de hacerlo, el veneno de la culpa generada por ciertos comportamientos y deseos no realizados, es más poderoso que la propia lucha por la emancipación.

Lilith, forma parte de la historia que no nos contaron. Ella fue la primera mujer que reclamó un lugar igualitario al de Adán dentro del Paraíso. Quién sabe si el mito de Eva no habría existido, si se hubiese adoptado el de Lilith. En ese caso, la igualdad de género jamás se habría cuestionado.