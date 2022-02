Logros y miserias

Es necesario y justo mencionar y poner en valor los logros científicos, los avances del conocimiento - especialmente de estas últimas décadas - cada vez que se protesta por las miserias humanas.

No podrían existir la robótica, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la bioquímica molecular, etc., etc. sin la existencia del hombre y su irrefrenable deseo de aprender, descubrir e inventar.

Cada vez más se fortalece mi definitiva convicción de confianza en el hombre y en la certeza de un pasado peor y un futuro mejor.

Por ejemplo, la costura “automática” del intestino de un cerdo mediante un robot, tiene importancia porque asegura el desarrollo, a corto plazo, de la anastomosis por laparoscopía, del intestino humano, adelanto quirúrgico relevante. Se trata de un adelanto como tantos otros en el ámbito de la medicina y en todos los campos de la ciencia y la tecnología. No caben las ironías ni la descalificación del éxito de tantos esfuerzos y sacrificios que ha costado, sin duda, el logro de los investigadores implicados (humanos) que han llegado a culminar un trabajo brillante. Tan brillante como infinidad de otros logros en las ciencias, las artes, la tecnología, el deporte, las relaciones sociales, la economía, etc., etc., sin duda con luces y sombras, con avances y retrocesos, con genio y estupidez. Por supuesto que existen las miserias, la maldad, la imbecilidad. Claro que un robot o un dron pueden utilizarse perversamente y por cierto que eso ocurre. Claro que los derechos sociales pueden promoverse o no y por supuesto que existen sociedades repudiables.

Sin embargo, miles de años de historia avalan el saldo positivo del viaje de la especie humana desde su aparición hasta nuestro tiempo. ¿O alguien envidia al hombre de las cavernas? El hombre es la especie que ha podido y ha sabido evolucionar de una manera infinitamente mejor para sí mismo que cualquier otra especie. Es una evidencia. Sin embargo hasta el fin perdurarán los retrocesos y la estupidez, pero la suma algebraica seguirá teniendo un signo positivo.

Es necesario y justo, que cada vez que se muestra y repudia una miseria, mostrar también la contraparte de la inteligencia, la solidaridad, la sabiduría. Es mucho mejor atacar la calamidad de la guerra, proclamando al mismo tiempo la virtud de la paz. Es mucho mejor protestar por una cruel iatrogenia y al mismo tiempo reivindicar la excelente labor de millones de médicos. No silenciar lo bueno al vociferar lo malo. El mundo, visto con amplia perspectiva, es más de los buenos que de los malos. ¿Nuestros hijos (corto plazo) vivirán en un mundo mejor o peor que el nuestro? Tiendo a pensar que será algo mejor. Pero seguramente nuestros biznietos o tataranietos (mediano plazo) serán humanos más afortunados que nosotros, a juzgar por lo que indica una mirada comparativa al pasado.

Muchas veces la humanidad en su conjunto se enfrentó a desafíos muy potentes y supo resolverlos haciendo cosas que nunca anteriormente había realizado.

Por eso en esta oportunidad es razonable suponer que nuestros hijos y nietos hagan lo necesario para afrontar los retos contemporáneos: el cambio climático, la contaminación, las desigualdades, las guerras, el hambre, la ignorancia... y el poder arbitrario, egoísta y exagerado de un grupo minúsculo. Afrontar esos retos no significa necesariamente resolverlos en el corto plazo pero sí iniciar una tendencia y finalmente lograr el objetivo. Para ese entonces existirán nuevas calamidades a las que la inmensa mayoría, los buenos, deberán otra vez hacerles frente a pesar de los malos. Volveremos a ganar la partida y las cuotas de paz, fraternidad, solidaridad y respeto habrán aumentado y se habrán enriquecido. Una manera de pensar optimista...