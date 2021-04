¿Y por qué la luz de gas nos afecta tanto?

Porque no somos capaces de identificarla, y cuando lo hacemos es ya demasiado tarde y nuestra autoestima está mermada y nuestro agresor ha conseguido su objetivo, que te dediques en cuerpo y alma a él, que te olvides de quién eras, de tu igualdad, de pedir respeto, que olvides tu estilo de vida anterior, que él sea tu centro y que todo lo que él haga sea lo bueno. Y todo lo que tú hagas o pienses sea cuestionado, manipulado, tergiversado y por último ninguneado, tachándote de loca, de cuentista, de mentirosa, de celosa e incluso de paranoica… La frase "te lo tienes que mirar" es la frase que te indica que algo va mal, y que te dice que esta persona no es lo que dice ser, no es honesta, no te respeta, no sabe dialogar, no tiene argumentos para refutar lo que le preguntas; lo que le dices, lo que haces, como vives, todo le parece mal o "equivocado", intenta dominarte haciéndote creer que tu visón de la vida y tu enfoque de las circunstancias no son correctas, que ves visiones, que te aconsejan mal y que él es el único consejero válido y su vida la única con sentido y validez. Tu vida solo vale a partir del momento que estás con él, tu pasado son ñoñerías, el suyo es el que vale, y tu futuro es solo el que él te indica. Tu palabra, tu voz, tu voto,… TÚ, NO VALEN NADA....Tu valor está en la medida que él te lo concede. Eso es lo que te está diciendo y NO LO VES, porque estás ciega de amor.

Porque desde fuera no se ve. Son los ataques de un cobarde que actúa sin público. Estamos ante un depredador pusilánime, que engaña a su víctima en el más absoluto silencio exterior, solo en casa, solos sin público, y así podrá decir ante los demás, su público, cuando tú saltes a la mínima por ese clic que te ha provocado él y mantenido meses o años, que tú estás loca y reforzar sus convicciones ante los demás, que afirmarán con él, si señor, está loca, pues a los ojos de los demás tu reacción no tiene sentido alguno.

Y por último, porque ellos jamás lo reconocerán, se creen sus distorsiones de la realidad, pues su único fin primitivo es dominarte y mantenerte subyugada hasta que se cansan de ti tras haberte exprimido como un limón tratándote como su sierva en todo, aunque tengáis empleada y haberte vejado, ultrajado y manipulado, hasta que tú ya ni te reconoces a ti misma.

Eso es LUZ DE GAS. Término científico actualmente reconocido como una de las formas más sutiles de violencia de género: "Gaslighting: Presenting false information making the victim doubt his or her memory and perception; making victims question their sanity".

YO LO HE VIVIDO, no caigáis en la tontuna de disculpar al otro, incluso si está enfermo y justificarle continuamente, ESO NO ES AMOR, ES MALTRATO. NO le perdonéis cuando aparezcan con unos regalos o unas disculpas no sentidas, o un cambio en su actitud que tampoco será sentido, sino fingido y hecho para coger impulso y darte la patada final que te dejará inconsciente o medio muerta como persona.

¡SED FUERTES! ¡¡CONFIAD EN VUESTRO INSTINTO!! VOLVED CON VUESTRAS AMISTADES Y FAMILIA, ABRIROS A ELLOS.

¡¡DE TODO SE APRENDE!! ¡¡YO LO HE VIVIDO!!

Os dejo unos enlaces para que podáis aprender y tomar medidas antes de que la bola se haga más grande.

Y si por casualidad lo ves antes de que pase, si ves esa señal de alarma, huye de la forma más discreta que puedas, sin darle excusas ni explicaciones, simplemente vete y aléjate de esa relación desigual y tan tóxica para ti. No lo hables, no lo razones, no lo discutas con él, JAMÁS TE DARÁ LA RAZÓN, y volverá al argumento, "te lo tienes que mirar" o "tu psicóloga solo dice lo que tú quieres y estás gastando el dinero con ella" o "tus amigas no te dan buenos consejos" o "aléjate de esa amiga, de ese amigo y júntate con los que yo te digo".

¡¡Fuerza en tu camino compañera!!