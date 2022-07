Madrid, las eléctricas y el autoconsumo

Hoy me han llegado dos facturas, una repetida sobre “actuaciones en la medida” que ya me habían cobrado el mes anterior y otra relativa al consumo de los primeros once días de julio. Tengo paneles solares con vertido de excedentes a la red y hace casi dos meses, en un intento de aprovechar mi producción al máximo, contraté con una empresa que dispone de lo que llaman batería virtual. Intentaré sintetizar el caso.

Por una parte, para llevar a cabo la instalación solar contaba con percibir la subvención de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de seis meses que la propia Administración se había concedido. Por tanto, ya sabía que el feliz futuro propietario de los paneles ha de desembolsar inicialmente el importe íntegro. Pues bien, hace poco recibí un correo de la empresa instaladora informándome de que Madrid había decidido ampliar otros seis meses la resolución de solicitudes porque en aquel momento aún no había resuelto ninguna. ¡Ninguna, ninguna en seis meses! Es que hay muchas, dicen, y yo me pregunto en qué han ocupado el tiempo durante esos seis primeros meses.

Por otra parte tenemos a las eléctricas. Cómo se lo han montado. A partir de la escalada de los precios de la electricidad tenías cuidado de consumir en las horas más baratas, pero cuando recibías la factura te enterabas de que las horas exactas de consumo no se habían tenido en cuenta para calcularla, que hacían una especie de media, lo que no necesariamente era perjudicial para el consumidor. Vistos los facturones que te llegaban, decides instalar paneles solares y un día vienen a modificar tu contador para que puedas verter tus excedentes, hablas con quien corresponde para acelerar los trámites y por fin empiezas a vender tu electricidad. Las facturas tardan en llegar, demorándose quizá más de dos meses, pero cuando por fin consigues ver a cuánto te han pagado tu electricidad descubres que en periodo valle te la han comprado a casi la cuarta parte del precio al que te la han vendido, a la mitad o dos tercios menos en los otros dos periodos. Como si la vendieses en mal estado, ya usada, a través de una plataforma de venta de productos de segunda mano, vaya.

Tampoco puedes vender más kWh de los que tomas de la red, de manera que tienes que regalar a las eléctricas los excedentes que no puedes compensar con tu consumo. Por muy dadivoso que seas, piensas que es mejor escoger los destinatarios de tu generosidad, así que contratas con una comercializadora que te dice que a través de un mecanismo de batería virtual acumulas el precio correspondiente a aquel exceso para utilizarlo en la misma o en futuras facturas. Pues bien, volviendo al principio, en mi factura de los primeros once días de julio, sin haber recibido la factura completa de junio, tras mes y medio de darme de alta en el servicio y haber producido unos 400 kWh de más, constato que la batería virtual se ha convertido en un excelente conductor en el que por un lado entran los kilowatios y por otro salen sin llegar a acumular nada. Pero nada, nada, cero.

Contacto con la comercializadora, claro. Sí, efectivamente van a reclamar la factura duplicada que les ha enviado la distribuidora. Sí, el precio de venta de la electricidad que genero es el oficial (creo que precisamente eso es lo malo). En cuanto a la batería virtual no hay que preocuparse: el motivo es que la distribuidora aún no les ha enviado la lectura de junio. Acabáramos.

A mí todo esto me parece una tomadura de pelo, pero sé que el aguante del consumidor es insospechadamente flexible y no pasará nada. Y, ciertamente, hay cosas peores.