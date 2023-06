Maldito medioambiente

Para algunos partidos, en España y fuera, parece que la protección del medioambiente es anatema; algo que a la gente no le interesa, que es una maniobra de distracción de los ecologistas y gente similar. ¡Maldito sea y que la maldición se extienda a todas aquellas personas que se atrevan a defender su compleja existencia local y global! Eso debió interiorizar Bolsonaro –elegido en las urnas-, que parecía estar empeñado en luchar contra el planeta. Tiene pendiente una demanda ante la Corte Penal Internacional acusándolo de crímenes contra la humanidad por su política de deforestación de la selva amazónica. Si tiene un poco de sensibilidad vea el reportaje de Rtve de finales del año pasado sobre su legado ambiental. ¡Qué decir de la aventura negacionista del señor Trump?, para suerte del mundo ya ex presidente –elegido- y hace poco derrotado en los EE.UU. Por ahora.

Por aquí, en Europa parecen estar en lo mismo. En Finlandia el nuevo ejecutivo cuenta con ultraconservadores empeñados en reducir las medidas contra el cambio climático. En Francia, Greenpeace ha puesto el grito en el cielo ante las nuevas leyes sobre tierras. En Alemania varios discursos verdes se han ennegrecido. No digamos nada de Italia, Polonia, Hungría, etc.

Nos preguntamos si “Spain is different”. En Extremadura, el Partido Popular ha planteado a Vox una serie de medidas negacionistas y atropelladoras del medioambiente para pactar. Su discurso, interesado y sabedor de que es falso, contamina el pensamiento ciudadano, bien alimentado por ciertas redes sociales y medios de comunicación. La máxima del gobierno madrileño se ha extendido: cada dual es dueño de su burbuja interesada en el entramado ambiental y nadie es quién para rozársela. Eso pensarán los nuevos Presidente del parlamento balear y Presidenta de las Cortes de Aragón, activos negacionistas climáticos y antivacunas. Y lo que falta por saber, ver y tolerar. Por cierto, PP y Vox tienen una página dedicada al medioambiente.

En los compromisos de legislatura firmados o presentados en algunas CC.AA. hemos leído, además de asuntos sociales peligrosos, que quieren reducir la Red Natura 2000 (espacios naturales protegidos) para dar cabida a empresas y nuevos proyectos industriales. Su concepto de biodiversidad es curioso: quieren asegurar la caza a la vez que potenciar las corridas de toros. Y no se quedan ahí. Plantean poner todo el monte al servicio de la explotación ganadera (sic). No se han enterado de que la ganadería extensiva hace años que está sentenciada por el éxodo rural. ¿O he leído mal y lo que quieren es potenciarla y acabar con las macrogranjas? Hablamos de Extremadura. El Tribunal Constitucional, ¡ay la justicia!, ha suspendido de forma cautelar la demolición de un enorme resort –aprobado por el anterior gobierno del PSOE- que tiene todas las pintas de un mal asunto, ambiental y más cosas. ¡Maldito medioambiente!, deben pensar también algunos dirigentes del partido del puño y la rosa.

Maldito medioambiente que no nos deja disfrutar del Algarrobico en el Cabo de Gata, que nos impide deja volar por los teleféricos de la Canal Roya en el Pirineo Aragonés, que no nos permite bañarnos en el Mar Menor, cazar peces en las praderas de posidonia de Baleares; que nos quiere impedir quitarle el agua a Doñana, que nos prohíbe circular como nos apetezca por las ciudades con la excusa de que la contaminación del aire quiebra nuestra salud; que nos echa oleadas de calor y lluvias torrenciales a destiempo para hacernos creer que se ha producido un cambio climático. Maldito medioambiente que nos ha secado los ríos o llevan tanta mierda que hasta huelen; que nos está desertizando la península Ibérica; que nos obliga a hacer malabares con las basuras y meterlas en contenedores que no caben en nuestra galería y quiere quitar los plásticos de nuestras vidas; que nos encarece el agua y la energía. ¡Todas esas cuestiones ecosociales hay que desecharlas en la megapapelera que ha desplegado Vox en Madrid!

Maldito Víctor Hugo que se atrevió a decir que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha, Jacques Cousteau que nos mareó con aquello de que el océano es el alcantarillado universal. Reflexionemos sobre lo que se atribuye a Albert Einstein: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal sino aquellos que no hacen nada por evitarlo. ¿Se atrevería a pronosticar a qué partidos votarán, ejerciendo su libertad de voto, quienes Einstein alude en segundo lugar?