Malos tiempos para la lírica

Entre el poema de Bertold Brecht así titulado y la canción del mismo nombre de Golpes Bajos transcurrió medio siglo; entre esta y el momento actual, casi otro tanto. Tampoco ahora corren buenos tiempos para la lírica si miramos a la realidad sin interpretarla a través del arte o la literatura.

La destrucción del planeta iba demasiado lenta. El cambio climático es algo muy real. El deshielo del Polo Norte, las muertes por contaminación del aire en las ciudades, el aumento de tierras desertificadas, la emisión descontrolada de gases tóxicos, la deforestación, los grandes incendios que destruyen los bosques, los cultivos intensivos, la invasión urbanística y las cumbres nevadas que desaparecen son muestras suficientes como para predecir la destrucción de la Tierra, pero a medio plazo.

El coronavirus y sus variantes, que están recorriendo el mundo y el alfabeto griego a sus anchas, tampoco parecen bastante. Los hay que quieren más rapidez destructiva. En esto aparece Putin.

Rusia invadió Ucrania y la está destruyendo sin piedad. La diplomacia falla a veces; las bombas, no. La primera necesita inteligencia, sentido común y otras habilidades que las segundas no precisan. Y la palabra lleva las de perder, queda inerme frente a la brutalidad armada. Si la inteligencia, la razón y la solidaridad hubieran tenido mayor acomodo en el ser humano, no seríamos testigos o víctimas continuas de guerras, hambrunas, genocidios, emigración, machismo y otras violencias. Putin pone en práctica las estrategias utilizadas por Hitler, los dictadores se parecen mucho. Dos cuestiones, a saber: el sátrapa no es un enfermo, sino una persona normal (de la numerosa tropa de las pestíferas, eso sí); otra, tiene a mano el botón nuclear. Y amenaza con apretarlo.

La Unión Europea (UE) es una enorme impotencia mundial que, airada y desairada, decide aplicar sanciones a Rusia. Macron, el enviado de la UE, no pudo ni hacerle un mal gesto a Putin en aquella mesa navicular de varios metros de eslora donde naufragaba el diálogo. Sanciones de mayor calado, si llegan, no creo que calmen las ansias violentas de Vladímir Vladímirovich, pero habrá que intentarlo. La UE, de reacción lenta y modesta como norma, se ha atrevido a endurecer los castigos. No vale callar ante la bestia, el silencio también es miserable. Soy antibelicista, anti-OTAN y antiimperialista; no debemos olvidar a sirios, iraquíes, palestinos, afganos, malienses y tantos otros, pero ahora toca enfrentarse a Putin, hay que unirse sin fisuras frente al tirano que ataca al pueblo ucraniano. Debemos; Podemos, también.

El aplauso es una contradicción palmar, el enfrentamiento ruidoso de las palmas de ambas manos; el choque silencioso se llama rezo; el unilateral que no encuentra a su par, bofetada.

El aplauso compasivo, corpore insepulto, a Casado por parte de sus más íntimos “colabotraidores” al paso del féretro político que lo portaba ocurrió en la última sesión de control al Gobierno en la que participó como presidente del PP, mientras el interfecto entonaba el famoso “Cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. Acordado en el Comité de Ovaciones del partido, es un ejemplo palmar que formará parte, como tantos tipos de loa, de las Obras completas sobre la hipocresía. Creo que fue Woody Allen quien dijo que los mosquitos mueren entre aplausos.

García Egea, cuyo cerebro era ya incapaz de acumular más datos proporcionados por Yolanda Díaz en cada sesión parlamentaria, ha decidido volver al lanzamiento de huesos de aceituna, que en eso era un campeón y en esto de la política, para qué engañarnos, más bien mediocre.

Núñez Feijóo, el hombre que susurraba a los camellos, será aclamado presidente del PP en el próximo congreso de los populares porque se quiere evitar una votación que pueda conllevar errores (y tampoco es cuestión de atar a Alberto Casero, ese individuo de manos inquietas. ¿O sí?). Ignoro qué estará tramando Miguel Ángel Rodríguez (MAR) para lanzar a Isabel Natividad Díaz Ayuso (INDA) al estrellato nacional. No creo que la pareja, Jafar y Cruella de Vil en versión real, se quede quieta y callada en Sol a la sombra del gallego porque, aunque “Madrid es España dentro de España”, para atacar los cielos monclovitas debe reinar antes en Génova. MAR estará preparando verbos y adjetivos para el ataque, que ella bastante tiene con poner el sujeto y los complementos.

El cartel del PP, en caída libre por la corrupción, ha devenido en cártel. A los cientos de casos patrióticos de corrupción se añaden los delitos en los que podría haber incurrido la presidenta madrileña: prevaricación, tráfico de influencias o malversación. El espionaje interno descubre los chanchullos, Casado los hace públicos y al poco, presionado por los suyos (¿?), se desdice. Ella contraataca y pide expulsar a quienes han participado en la campaña. La Madrid de los Genoveses “apatrullada” por Torrente. ¡Berlanga y Azcona, volved!

La Fiscalía General del Estado ha archivado todas las investigaciones abiertas contra Juan Carlos, el rey “emético”. Los comportamientos delictivos, vomitivos e indignos de un Jefe de Estado, se archivan por prescripción o inviolabilidad. “Y eso no hay decreto de archivo que lo tape”, decía Aimar Bretos. Si vuelve, habrá que esconder las carteras.

Son momentos de épica de supervivencia, de ética humanitaria, de déspotas y hégiras; quedan pocos huecos para la lírica. Cómo rimar, sino en disonante, el llanto de un niño aterrado con su sonrisa ante un caramelo. Solo quedan ganas de rimar lágrimas.

A la espera de que unas esdrújulas releven a otras y se impongan el diálogo y la lógica, recordemos un par de versos de la canción y del poema que citaba al principio, para mantener alguna esperanza. “El aroma de las flores me envuelve”. “El entusiasmo por el manzano en flor”. Si bien de este capullo es imposible esperar que salga una flor.