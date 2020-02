¿Quién manipula a los pensionistas vascos?

Los pensionistas vascos llevan dos años de movilizaciones (los lunes en Bilbao) y ahora van de la mano y encabezan una manifestación y huelga general con trabajadores y estudiantes: El secretario de uno de los sindicatos vascos mayoritarios, ha advertido al nuevo Gobierno progresista: "prepárense para una 'Primavera Roja'". "Los problemas de la gente corriente, de los trabajadores, las pensiones, las condiciones laborales, la brecha salarial o la vivienda no pueden estar fuera de la agenda política y esas son las razones de esta huelga", ha recalcado.

Pero resulta curioso que este Gobierno desde el primer día ha gobernado en la línea precisamente lo que dice este sindicalista que no. Ha subido las pensiones, ha subido el SMI, ha rescatado los subsidios para mayores de 52 y 55 años, anulará el "factor de sostenibilidad" (que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida del pensionista), está negociando los precios de los alquileres, cambiará la Reforma Laboral y el Estatuto de los Trabajadores, está negociando las cuotas de los autónomos y ,si lo dejan, mirará la senda del bienestar de los ciudadanos más necesitados. ¿Cómo se explica que digan que estas cosas están fuera de la agenda política del Gobierno?

"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", gritan desde hace dos años en las concentraciones y manifestaciones de la marea vasca de pensionistas. Parece curioso, o es que será una casualidad, pero los pensionistas vascos se están manifestando desde 2018 todos los lunes en las plazas y ayuntamientos, preferentemente en Bilbao y yo les digo ¿Dónde estabais en los anteriores años, desde el 2011 al 2018? Cuando el Gobierno del PP nos dejó con una subida del 0,25%? No salíais a las plazas y calles, estabais sentados en casa mirando la tele o en el bar, jugando al mus, o es que no os convocaban vuestros sindicatos nacionalistas y otras fuerzas ocultas. No interesaba calentar las calles, pero claro, ahora que hay un gobierno de izquierdas progresista, hay que hacer ruido.

Yo sigo diciendo lo mismo que hace años: Las pensiones son un derecho ganado y pagado. Que no te roben tu pensión. Que no te roben tu futuro.