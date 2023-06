El marco discursivo de Vox no es un cuadrilátero

Se equivoca la izquierda saliendo a la defensiva e intentando señalar a Vox por sus discursos. Es un hecho que en España hay gente racista, que culpa a la inmigración de la delincuencia. Y de poco sirve decir que es una barbaridad y que los inmigrantes vienen a ganarse la vida y a hacer trabajos ingratos que muchos españoles no quieren. No se puede ir en contra de la realidad de algunos ciudadanos, y no es menos cierto que también llegan a España jóvenes magrebíes sin ninguna intención de trabajar y que merman la imagen general de quienes, en su mayoría, solo quieren ganarse la vida. Aunque ya no sean Menas, porque han cumplido la mayoría de edad y ya no están en los centros, siguen estando en las ciudades, algunos, delinquiendo.

Sobre la violencia de género, no es la negación de su existencia lo que moviliza al electorado más rancio de derechas, si no el neolenguaje y el tono frentista que acompaña a sus avances. No creo que al votante medio de vox le guste que asesinen a nadie o que niegue que esas muertes se producen. Hablar de la necesidad de defender unas penas más graves para hombres que para mujeres por unos hechos similares, al menos en campaña, no va a hacer a ninguno cambiar su parecer.

Sobre la agenda 2030, poco se ha explicado lo que conlleva. Se intenta explicar, desde hace no mucho, que lo que busca es mejorar la vida, acabar con la pobreza, combatir el cambio climático, etc, pero se omite lo que esto último implica. Combatir el cambio climático, conlleva cambiar formas de producción y de vivir por otras más sostenibles, ello supone que muchos, agricultores, ganaderos, etc, vayan a tener que cambiar su infraestructura o verse abocados a perdidas insalvables. Y por lo do la demonizan. En definitiva, vivir en un mundo más sostenible, lo cual es del todo necesario si no queremos acabar con el planeta más pronto que tarde, supone tener que vivir un poco peor, de un modo más moderado. Y con eso juega Vox, prometiendo que podremos vivir como hasta ahora, a todo trapo, contaminando, entrando con el coche hasta el centro de las ciudades y haciendo todo aquello que nos apetezca, que no tendrá consecuencias.

Lo que debería hacer la izquierda no es explicar que el feminismo es algo bueno, ya que, quién vota contra él, siente cierta grima hacia esa clase de defensas que se hacen. O decir que a los inmigrantes hay que acogerlos porque España y Europa se envejecen y necesitan mano de obra. No es eso lo que quieren oír, ni creo que ayude difundir a viento y marea una y otra vez el discurso de vox sobre estos temas, los cuales elige muy bien para captar la indignación de cierta población.

En lo que deberían centrarse es en remarcar que vox es antieuropeístas, y que si las políticas que se marcan desde Europa no se ajustan a su modelo, estarían dispuestos a salirse de Europa. O que si Marruecos le vuelve a echar un pulso a España, con su actitud de gallitos, no tendrían problema en iniciar un conflicto armado con el país vecino. O que entre sus medidas estaría la de permitir que los ciudadanos pudieran tener armas para defenderse. O que su modelo es desmantelar todo el Estado Autonómico y tener un único gobierno central, y digo más, dictatorial. O que su política económica es ultraliberal, por lo que ninguna de sus políticas van a ir en favor de los que menos tienen. ¿Cuál es su propuesta para llenar la hucha de las pensiones? ¿Cuál es su edad ideal de jubilación? ¿Qué proponen para mejorar la vida de el ciudadano de a pie?

¿Por qué no vemos en televisión a más periodistas preguntándoles micro en mano sobre estos temas día si día también? ¿Por qué no se pone encima de la mesa en las tertulias y se alerta de su peligro. Y en cambio sí tenemos que ver cómo le preguntan una vez tras otra a Sánchez sobre lo que piensa sobre Irene Montero?

Nadie en la izquierda se molesta en recordar cuál es realmente su agenda política más allá de la de quitar las banderas arcoíris de los balcones, que a su electorado, por desgracia, no pasa de parecerle una excentricidad no demasiado grave (ultracatólicos aparte).

Llamar a sus votantes gente peligrosa tampoco ayuda. Hablénles de lo que afecta a su bolsillo. Por ejemplo, de las contradicciones de Vox, que no iba a usar las ayudas públicas a partidos políticos, sino a eliminarlas y de las que ahora se benefician.

En definitiva, no deberían comprar sus marcos discursivos para combatirlos y estar todo el día incidiendo esos cuatro temas que agitan los voxeros y que tan buen resultado les da.