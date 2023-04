MATERNIDAD SUBROGADA/ VIENTRES DE ALQUILER

La Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana, regula los tratamientos de reproducción asistida, pero no permite la maternidad subrogada. La sentencia del TS. (STS 1153/2022) confirmara su prohibición: “Los contratos de gestación subrogada son nulos de pleno derecho porque vulneran tanto los derechos fundamentales de la mujer gestante como los del niño”. ¿Fin de la historia?

Miles de parejas (con posibilidades económicas) recurrieron al “mercado” que ofrecen otros países, donde el negocio está asegurado pero, ¿Qué hacer con los niños cuyos “padres” españoles acudieron al mercado internacional ?. En el 2010, el gobierno de Zapatero, autorizó la inscripción en el Registro Civil de estos menores “atendiendo a su protección” (dado que se encontraban en un limbo jurídico). Desde entonces han proliferado estas prácticas y el debate se ha vuelto a reabrir en plena campaña electoral a partir del caso de Ana Obregón (personaje de la farándula española).

Entre los partidarios y detractores, por primera vez el enfrentamiento más duro se produce entre dos colectivos que en otros tiempos caminaron juntos en la conquista de los derechos civiles: feministas y colectivo LGTB. Para las primeras, el nombre de su movimiento “No somos vasijas”, ya nos anticipaba su línea argumental “el cuerpo es el límite de lo que se puede comprar y vender” (posición que comparto), entienden que es real los dramas humanos de aquellas parejas cuyas mujeres no pueden tener hijos; la legítima aspiración de las parejas homosexuales, pero señalan, “no se puede poner los deseos por encima de los derechos”

Entre los partidarios (colectivo LGTB a la cabeza) se defiende su legalización sobre la base del derecho a la paternidad/maternidad de quienes no pueden gestar por sí mismos y reclaman la libertad para acordar con terceras personas una transacción.

De momento no existe ningún marco legal internacional. El Parlamento Europeo condenó ésta práctica en el 2015, porque entiende que socava la dignidad de la mujer al convertir su cuerpo en mercancía. Poco se habla de psicología evolutiva, de procesos cognitivos, emocionales, que subyacen en la relación madre/feto y que los partidarios de la maternidad subrogada la han eliminado de un plumazo y “obligan” mediante contrato a que la “madre subrogada” no se deje llevar por estas “minucias”, convirtiendo de facto el embarazo en un proceso mecánico.

El debate trasciende los intereses “legítimos” de estos dos colectivos, la gestación subrogada no es, como se ha dicho, una técnica de fecundación. La gestación para otros es posible gracias a las técnicas de reproducción asistida, pero no todo lo que la ciencia es capaz de hacer debe estar permitido. Desde la bioética se recuerda que uno de los principios fundamentales en la regulación de los progresos en biomedicina es que el cuerpo humano y su material genético no pueden ser objeto de transacción comercial. Es el principio que impide que haya, por ejemplo, comercio de órganos.

Olvidar esto ha permitido, por ejemplo, que aquella pareja australiana que contrató a una mujer tailandesa para que gestara a sus mellizos, cuando detectaron que uno de ellos, nacería con el síndrome de Down, se llevaron sólo a la niña sana. Olvidar esto ha permitido que un personaje de la farándula como Ana Obregón cercana a los 70 años haya podido cumplir “su sueño” de tener una hija con el esperma de su hijo muerto hace 3 años, “ya no volveré a estar sola” ¡Qué patético!...no sólo ya no volverá a estar sola, sino que el negocio le ha salido redondo. Tiene aseguradas las ventas de exclusivas y la niña habrá sido su mejor inversión. Carne de hambrientos comparadores del “Hola” que seguirán el periplo de la niña, año tras año. Cuando la niña llegue a la adolescencia tendrá por “madre/abuela” a una decrépita anciana de 83 años.

Mientras tanto, miles de niños y niñas en los países más pobres de la tierra, víctimas del hambre, la miseria, las guerras y el horror, esperan sin ninguna esperanza que alguien los adopte. La película “Lion” (2016), dirigida por Garth Davis, es una lección de amor, honestidad, sacrificio, de unos padres adoptivos australianos y de un joven indio que no descansará hasta reencontrarse con quien le dio la vida. Esta película y otras que han tratado el tema con rigurosidad debería formar parte del debate que se nos avecina.