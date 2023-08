Los medios a los que nunca falta el dinero mueven el tablero (Espinosa y Vox como síntoma)

“Mientras se les pasa el cabreo, que voten a Ciudadanos y Vox y luego ya los hundimos, recuperamos voto y otra vez mayoría absoluta”.

Es aterrador oír a voceros conservadores que “el PP tiene que acabar con Vox” y no en el sentido de terminar su relación, sino acabar con ellos como objeto directo. Eliminarlos.

Lo peor es la naturalidad con la que manejan esos términos. Les es algo familiar. Como si conocieran esas reuniones donde deciden a quién hinchar, a quién hundir… a quién ensalzar y a quién sacar de la escena política. Como si el PP fuera una pieza de ello.

UPyD, Ciudadanos, Podemos, Más Madrid, SUMAR… los partidos que han recibido atenciones de medios inhabituales, elogios “contra natura” y abundantes inyecciones anabolizantes en forma de encuestas son los mismos que se han visto de pronto negar todas esas atenciones.

Vox es un constructo, un trastero de voto cabreado del PP, principalmente por la corrupción que estalló en 2007 e inexplicablemente no se purgó hasta 2019. Como lo fue también Ciudadanos. Este último empezó como receptáculo de voto conservador catalán que votaba a CiU sin ser muy nacionalista —a grandes rasgos, ya entramos otro día— y en un momento dado convino llevarlo “a Madrid” que dicen ellos, para hacer el barbecho de votos antes citado. Las presiones para que se fusionara con UPyD fueron enormes, vergonzosas. De verdad, ¿creen que los lectores-espectadores no vemos la intención? Y como UPyD no tragó, lo hundieron mediáticamente de inmediato. Ciudadanos también, más tarde, una vez cumplida su función. ¡Ni salía en la tele! Ciudadanos se vio forzado a nombrar a una directiva incompetente (“plebiscito” she said!) frente al entusiasta Bal. Busquen el concepto “skeleton crew”, la tripulación mínima que lleva los barcos a su lugar de desguace.

Vox, y por favor, no vean en mí un punto de compasión por la formación ultra, será torpedeado y sometido a voladura controlada más pronto que tarde. La ecuación que encabeza este artículo se seguirá al pie de la letra, ya verán. Apuesto a que pronto veremos encuestas que les sitúan por debajo del 5%, luego el 3%… Festival de tertulianos diciendo frases como “Vox se está desplomando”, en fin, lo habitual. La maniobra de dar los votos gratis a una más que hipotética investidura de Feijóo huele a “orden de arriba” a la legua. Abascal obedece como Guasp. Quién sabe, igual eso explica la salida del barbado señor con nombre de población burgalesa. De nuevo cero compasión.

Pero… —sí, ¡había un “pero”!— los que juegan a mover figuritas en un mapa como los generales de las películas deberían saber que la termodinámica, que rige las leyes de la política, afirma que en condiciones reales nunca hay procesos reversibles, ni sin pérdidas. A nadie en su sano juicio se le ocurriría formular que todos los votos de SUMAR puedan volver al PSOE. Es un despropósito, más lo perverso de creerse con el poder de generar esos movimientos telúricos. Pues también es una sandez esperar que alguien, por mucho poder, muchas radios, muchos tertulianos en nómina y muchos periódicos que tenga, pueda arrastrar con la mano a todos los votantes de ultraderecha de vuelta al PP. Hay múltiples razones —de nuevo además de lo perverso y prepotente de la idea— como la variada, o eso nos han dicho, procedencia del votante de VOX. Aunque depende del momento y la tertulia, cuando ha convenido nos han dicho que venían hasta de la izquierda. Y, seguro, de la abstención ultra para quien el PP siempre será “blandengue”. Segundo, permitan la broma, como se ha dicho que “Vox es el PP con un cubata”, pues cuando pasa el efecto, resacoso es complicado encontrar el camino de vuelta.

En fin, ahora es Vox pero el asunto persiste. Gente muy poderosa creando y destruyendo opciones políticas a base de encuestas falsas, estados de opinión y percepciones intensas y efervescentes. Si hay, que lo habrá, un Gobierno Progresista de Coalición, pronto la artillería pesada disparará contra SUMAR. De hecho, ya un totémico y académico fundador de diarios conservadores tiene el descaro de deshacerse en elogios a Pablo Iglesias, mientras insulta a Yolanda Díaz y sin disimulo y con descaro llama a un nuevo Tamayazo. Impresentable.

Nota de humor, en ese diario una supuesta encuesta afirma que nada menos que ¡¡900.000!! votantes del PSOE se cambiarían al PP en caso de repetición electoral. De verdad, ¿no se cansan de hacer el ridículo?

Los tres medios más de derechas tienen sus ediciones digitales en libre acceso y no parece faltarles financiación. Curioso, ¿eh?