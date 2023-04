Migración y Derechos Humanos

¿Cómo es posible que ya al final del primer cuarto del siglo XXI, que a los 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD.HH), esta se siga conculcando? Haciendo una lectura del Preámbulo, que es donde se reflejan los motivos que dan lugar a los 30 artículos de la Declaración, llegamos a la conclusión de que aún estamos a mucha distancia de que se cumplan. Dice así entre otras cosas el Preámbulo: “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; que es esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; que es también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, etc.;

Papa Francisco: “La tierra arde” y el capitalismo “mata”

Como afirma el papa Francisco, “el capitalismo mata”. Ver aquí.

Frente a los Derechos Humanos constatamos: que actualmente en el mundo hay 61 conflictos armados y guerras [ver aquí]; que hay más de 60 muros y vallas fronterizas de la vergüenza en el mundo; que las invasiones y los bombardeos, más o menos autorizados o provocados por la OTAN-USA o, no por la ONU, sino por su Consejo de Seguridad, que no es lo mismo, destrozan los gobiernos y se muestran absolutamente incapaces de instaurar un sistema de convivencia que pueda ser medianamente aceptado por sus habitantes, y ello porque es prácticamente imposible compaginar los intereses de las multinacionales con los de la población más humilde; que los países de donde proceden los inmigrantes y refugiados han recibido los aviones, las bombas, los drones y las balas de eso que se conoce con el nombre de Occidente (entre los que está España), y que se lucra además de ello; la oposición y negación de las grandes potencias mundiales y muchas organizaciones políticas al compromiso de revertir el cambio climático, que está dando lugar a grandes desplazamientos de seres humanos, igual que hacen las guerras; que este es nuestro único planeta, que estamos devastando; que es vergonzoso que se sigan dando situaciones en España como la del 24 de junio del año pasado en la frontera de Melilla, con al menos 40 muertos según la ONG “Caminando Fronteras” y 66 desaparecidos. Situación que recuerda a la de El Tarajal, en las cuales prevalece la impunidad más cruel; que el hambre mata más población que las balas, y que además lo hace lenta y dolorosamente; que en fin, los inmigrantes y refugiados son y serán objeto de criminalización y discriminación, fundamentalmente por el fascismo, en las precampañas y campañas electorales del año electoral en curso, en España.

Tres ideas fundamentales

Sobre los derechos humanos tres ideas fundamentales. En primer lugar que los inmigrantes y refugiados son personas con dignidad. No se debe distinguir entre nacionales y extranjeros. Segundo, que son sujetos de derechos y deberes por el hecho de ser personas y no porque nadie se los conceda. Derechos y deberes inherentes a cualquier emigrante, como expresión de su responsabilidad hacia los demás y hacia la vida social, tanto si proceden de Ucrania y Arabia Saudí, por ejemplo, como si son de Somalia, Yemen, Afganistán u otro país del mundo. No deben sufrir diferencias ni discriminaciones. Y tercero, que el derecho más radical y fundamental de los emigrantes es el derecho mismo a emigrar. Artículo 13.2 de los DD.HH: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

Nosotros, felices, orgullosos y perdonavidas habitantes del primer mundo somos la causa fundamental de la emigración tanto de los inmigrantes como de los refugiados. Tanto unos como otros son víctimas de Occidente, o sea, del capitalismo, en el que no son solo responsables los ricos y hombres de la guerra, que lo son, sino también todos nosotros que mirando a otro lado, le hacemos el juego a las organizaciones e instituciones que propugnan el racismo y la xenofobia porque continuamos diciendo (sálvese quien pueda): “¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?”.