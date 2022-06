EL “milagro andaluz” de don Juan Manuel Moreno Bonilla. Un caso relacionado con las listas de espera del SAS

Me llamo Bartolomé Domínguez Morales, resido en Córdoba desde mi nacimiento. Tengo 66 años y mi dni es 30 415 337E.

Envío esta queja-denuncia por dos motivos:

• El primero es denunciar al SAS por el deterioro que viene sufriendo la Atención Sanitaria Pública en Andalucía.

• El segundo es informar a TODOS los andaluces para que se enteren de la degradación profunda que sufre nuestro sistema sanitario a manos del actual gobierno de la Junta de Andalucía.

Estos datos están sacados de mi Historia Clínica: Desde mediados de 2021 empecé a notar mareos, cierta tumefacción en la parte derecha de la cara y ruidos en el oído derecho. Esperé unos meses, “a ver si aquello se curaba solo” y al comprobar que no, en noviembre de 2021 me fui a mi médico de atención primaria, el cual me derivó al servicio de neurología.

El 17-12-2021 el neurólogo me solicitó una resonancia craneal, que me practicaron el 07-02-2022 con el siguiente diagnóstico: “Gran aneurisma fusiforme dependiente de arteria vertebral derecha con efecto compresivo que cursa con síntomas sensitivos hemifaciales derechos, inestabilidad con acufeno derecho” y me deriva a NEURORADIOLOGÍA y a NEUROCIRUGÍA.

En NEUROCIRUGÍA solicitaron efectuar una “Arteriografía” de Arteria carótida intracraneal bilateral y de Arteria Vertebral bilateral. Prueba que me practicaron el 21-03-2022 con el siguiente diagnóstico: “Gran aneurisma fusiforme dependiente de arteria vertebral derecha que ejerce efecto compresivo sobre tronco del encéfalo y pares craneales ipsilaterales”

El 05-05-2022, en nueva cita con neurocirugía me indican que “mi caso lo tiene que ver y estudiar el Equipo” Así mismo me vuelve a dar cita para el día ¡16-02-2023!

O sea que me quedan ¡NUEVE MESES! para mi próxima cita con el neurocirujano, que, me temo, volverá a decirme que mi caso “lo tiene que ver y estudiar el Equipo”, y me dará una nueva cita para Dios sabe cuándo.

A fecha de hoy,10-06-2022, no he tenido noticia que avance en mi tratamiento. Llevo 5 MESES con un “GRAN ANEURISMA FUSIFORME EN ARTERIA VERTEBRAL DERECHA” diagnosticado. Los síntomas que padezco no me permiten ni salir a la calle para dar un paseo, y NADIE da respuesta a la posible solución de mi problema y si tengo que esperar al 16-02-2023, la cosa irá por 14 MESES DE ESPERA para ver qué me dicen.

Después de mucho meditar y reclamar en el propio SAS para que se agilice mi caso, (y de que no me hayan hecho “ni puñetero caso”) me veo obligado a enviar esta QUEJA-DENUNCIA a los medios de comunicación porque se acerca el verano, período de vacaciones, y me temo que seguiré con mi vida aparcada y esperando una solución que no llega. Todos sabemos que mi caso no es único y que las listas de espera se eternizan en el SAS.

Es por ello que les doy las gracias con antelación y espero que esta denuncia sea publicada en su periódico para vergüenza de dirigentes político-sanitarios y para que aporte algo más de luz al “milagro andaluz” pregonado a los cuatro vientos por don Juan Manuel Moreno Bonilla.