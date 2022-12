Moralejas de la historia

“Se veía venir, porque el ambiente estaba calentito en Francia. El 5 de octubre de 1789 una horda de cinco mil mujeres muy cabreadas asaltó el palacio de Versalles....Porque en París el pan se convirtió en un artículo de lujo, y mientras, ellos ( reyes y demás ralea aristocrática) , seguían ofreciendo banquetes...París se moría de hambre, los precios estaban por las nubes y la revolución ya no tenía marcha atrás.”

El entrecomillado con que he iniciado este artículo se debe a que el texto no es mío. Pertenece a la obra “Menudas historias de la Historia”, de Nieves Concostrina. Pero me viene bien como introducción al tema de esta semana.

Porque, a finales de 2022, el pan es un artículo de lujo para muchos de nuestros vecinos del planeta.

Esos vecinos intentan asaltar las fronteras para poder acceder al pan nuestro de cada día, porque se mueren de hambre. Las agitaciones no tienen vuelta atrás. Sobre todo porque nada pueden perder los que nada tienen. Bueno sí, algunos pierden la vida en el intento.

Solemos mirar la Historia como si los hechos ocurridos hubiesen sido producto de una ficción. No somos capaces de identificarnos con la plebe que padecieron esas privaciones y de la, posiblemente, provenimos.

Más cercano a nosotros resulta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Papel mojado. Desde 1948 para acá, hay países que incumplen el documento citado. Y no pasa nada. Hasta accedemos a que alguno de estos incumplidores sea la sede de un Mundial de fútbol. No sólo se siguen lapidando a mujeres y ejecutando a hombres, sino que novecientos millones de personas sufren las consecuencias del hambre. Son las víctimas de siempre, pero en el momento en que nosotros sufrimos una crisis económica, ellos, simplemente, se mueren de hambre.

A este lado de Versalles, también hay gente que pasa hambre. Son los daños colaterales del liberalismo. Qué se lo pregunten a los desahuciados, a los sin empleo, a los sin techo, a los marginados...pero que nadie se atreva a cambiar nada so pena de ser denominado comunista. Aunque la iniciativa parta del mismísimo Santo Padre.

“Todo iba de mal en peor y el remate vino con un banquete pantagruélico que los reyes ofrecieron a los oficiales de un regimiento de Flandes recién llegado a París. Se pusieron como el Quico...Los ecos de la juerga llegaron a París y las primeras en tomar la iniciativa fueron las mujeres. Se remangaron y, sin quitarse los mandiles, se fueron armadas de cuchillos y palos camino de Versalles”.

Por muchas vallas que levantemos, será imposible detener a los que nada tienen, a los que huyen de la miseria que nuestros antepasados provocaron en sus lugares de nacimiento y que los gobiernos de esta Versalles, no hacen nada para impedirlo.

¡Ah, la Historia!