No me explico cómo hemos llegado a esto

Hubiera sido imposible para mí, de imaginarme una situación con esta, una vez que salimos de la pandemia COVID 19,con las medidas de todo tipo elaboradas por el mejor Gobierno que hemos disfrutado en esta reciente democracia, los años sucesivos fueron aún mejores para la mayoría de los ciudadanos. Es evidente que había menospreciado y no calculado la reacción de la derecha en este país, con una agresividad fascista fuera de toda previsión por mi parte. Es evidente que algunos signos ya anunciaban este cambio antidemocrático de la derecha en España, al mantener su no aceptar que habían sido desalojados del Gobierno de forma democrática, pero aumentaron exponencialmente su presión: antivacunas, recursos judicial sobre estado de excepción, etc.

Esto tan preocupado que tengo problemas de sueño.

Algo de culpa tendremos los activistas de izquierda en el terrible cambio de opinión de muchos y muchas ciudadanos. No se ha luchado lo suficiente para que la sociedad esté tan dividida y sobre todo tan enfrentada que todos y todas, tenemos problemas de relación con amigos y familiares cuando sale la política en las conversaciones. Me recuerda la época dura de la Sociedad Vasca y la reciente en Catalunya.

Aprendamos si nos dejan.