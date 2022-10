Si es usted pensionista y votante del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos, me imagino que no compartirá con sus siglas políticas la negativa a la hora de votar los presupuestos para el año 2023. Si es usted pensionista le vendrá bien la aprobación de estos presupuestos puesto que su pensión se va a incrementar en los mismos en un 8,5%. Yo que usted le preguntaría a los de su partido por qué esta medida no les agrada como para votar en contra.

Si es usted funcionario y votante del Partido popular, de Vox o de Ciudadanos, me imagino que no compartirá con sus siglas políticas la negativa a la hora de votar los presupuestos para el año 2023. Si es usted funcionario le vendrá bien la aprobación de estos presupuestos puesto que en la negociación sindical de los mismos se va a incrementar un 3,5% su sueldo y una progresión de la subida hasta alcanzar el 9,5% en los tres próximos ejercicios. Yo que usted le preguntaría a los de su partido por qué esta medida no les agrada como para votar en contra.

Si usted es votante del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos, y utiliza frecuentemente el tren de cercanía o el de media distancia, me imagino que se alegrará de que se mantenga la gratuidad y los descuentos que se aplican a la hora de utilizar los mismos. Yo que usted le preguntaría a los de su partido por qué esta medida no les agrada como para votar en contra.

Las inversiones van a aumentar hasta alcanzar la cifra de cerca de 12 mil millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas. Esto supone una cifra récord en

inversiones. Como también contempla el presupuesto para el año 2023 un nuevo récord en la recaudación tributaria que va a ir dirigido a disminuir el déficit público en más de un punto.

¿Por qué no les gusta a la derecha de este país estos presupuestos? ¿Tal vez que no contemple bajada de impuestos tal como ellos harían? Me pregunto si con los presupuestos de la derecha con bajada de impuestos, daría para mantener la subida de los pensionistas en los mismos términos, la gratuidad en el transporte público, la subida del salario de los funcionarios, las inversiones sanitarias y educativas. Me imagino que no. Si ingreso menos, incremento menos el gasto.

Un sencillo ejemplo para ponernos en situación. Si gano 1.200 euros y pago menos impuestos, tendré más dinero. Si gano 1,200 euros y tengo que llevar a mi hijo a la Sanidad Privada porque en la Pública la lista de espera es demasiado larga, tendré menos dinero porque tengo que pagar la atención sanitaria de mi hijo, además de los medicamentos que le receten.

¿Por que no le gusta a la derecha de este país estos presupuestos si están dentro de los parámetros que la Unión Europea señala para que España sigamos recibiendo los fondos de recuperación? Sencillamente porque no son los de ellos; simplemente porque los presupuestos tienen ideología.