Allí estaremos

A lo largo de la historia, la mujer ha sufrido humillación, desprecio, denigración, acoso y un sinfín de micromachismos dentro del entorno familiar y, dentro de una sociedad totalmente patriarcal. En el pasado y, por desgracia aún en la actualidad, según cultura, situación geográfica o situación social, se ha considerado a la mujer, sujeto de segunda categoría. Sus deseos, inquietudes y sentimientos pasaban y pasan a un segundo plano. Mujeres que, en la actualidad tenemos una cierta edad, asumíamos los roles asignados por la educación y por la sociedad, como parte de un deber, por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Lacra que en muchas familias continúa vigente y, permite, que el machismo discrimine, violente y margine, aprovechándose de su condición de poder y, apoyándose en la construcción social existente, formada por un conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la sociedad, sobre comportamientos que se esperan según sexo.

La violencia machista, es uno de los mayores fracasos de la sociedad, que no se ha preocupado de educar en la igualdad tanto a niños como a niñas. En nuestro país, la carencia de recursos a nivel de instalaciones y formación para ayudar y proteger a las mujeres maltratadas y asesinadas por violencia machista, han hecho fracasar cualquier intento de reparación y resolución sobre el machismo, convirtiéndose en una lacra difícil de extirpar. A pesar de que debiera ser prioritario para cualquier gobierno; las promesas incumplidas por el último gobierno del PP que aseguró, que dedicaría el presupuesto más alto de la historia a la lucha contra la violencia de género, confirma la falta de interés en un problema social de tal envergadura. De ahí la importancia del feminismo, como ideología, como movimiento, como acción.

El término “Feminismo” lo acuñó, por primera vez en 1882, Hubertine Auclert, sufragista francesa. Esta vez las connotaciones del término, “Feminismo” estaban dentro del mismo contexto que se utiliza en la actualidad, definido como la lucha por la igualdad de género.

Ya hacia 1992 surge un movimiento que exige, igualdad de derechos para mujeres y hombres. Parte de este movimiento, se debe a la lucha que en el pasado sostuvieron mujeres como Simone de Beauvoir, escritora, profesora, filósofa y feminista hasta la médula. Luchó por la igualdad, por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió, además de novelas y ensayos, sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su obra “El segundo sexo”, se considera fundamental en la historia del feminismo.

Alegaba que la mujer era una construcción cultural, sin identidad propia y definida en relación al varón, como esposa, madre, hija o hermana. Por ello, acuñaba la idea de que la mujer debía reconquistar su propia identidad específica, desde sus propios criterios. Las funciones que se han otorgado a la mujer a lo largo de los siglos, no le vienen dadas genéticamente, sino por cómo ha sido educada y socializada.

Sobre el aborto Simone de Beauvoir señaló: “El aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor ni en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana”.

Actualmente, y, gracias a mujeres como ellas, nos sentimos más fuertes, más capaces, más vivas, para poder conseguir, como bien decía Simone de Beauvoir, que el feminismo sea una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente.

El 8 de marzo allí estaremos.