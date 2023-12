Orden del día: renovación del CGPJ

A veces, tengo la impresion de que el PSOE está lento o no las ve venir, solo a veces. Tras la enésima pataleta del PP de no querer reunirse con el presidente del gobierno y para no perder más el tiempo, y teniendo en cuenta de que la reunion, de producirse, no servirá de nada absolutamente ni se acordará nada Moncloa debe remitir a los medios de comunicación,

urgentemente, el Orden del Día para la reunión, sin más dilación. ORDEN DEL DÍA: PRIMER PUNTO Y ÚNICO: RENOVACION DEL CGPJ (art.122.3 CE).