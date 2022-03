OTAN nuclear

Veo que la OTAN, con buen criterio, no quiere meterse en una guerra que sería total, devastadora. Sentido común. Más aún cuando en la otra parte está un psicópata con armamento nuclear, que ya ha anunciado que está dispuesto a usarlo, y que no le importa nada.

Esto nos debería llevar a pensar que cualquier conflicto (invasión de un país por otro con total impunidad), debe resolverse por otros medios.

Los fabricantes de armas, ya que no pueden ser ni siquiera disuasorias, no serán los más felices.

Creo que se me entiende: por supuesto que el arsenal nuclear de Putin es disuasorio como se está viendo, pero si la otra parte, teniendo también este material, no está dispuesto a usarlo, y hace bien… ese armamento, que decían que no era para usar, sino para disuadir, no vale para nada.

Dicen que habrá un antes y un después de lo de Ucrania. Claro que lo habrá, pero también en el sentido que yo digo.

Fabricación de armas, armamento nuclear… cuando se juega con fuego uno puede acabar quemándose. Tanto experto, tanto analista, tanto servicio secreto y, ¿nadie vio que el armamento nuclear ruso estaba en manos de un psicópata? ¿Nadie empezó a pensar y elaborar soluciones razonables si ocurría lo que está ocurriendo?

Si, ya lo sé, también el mundo ha estado en manos de otro psicópata con acceso a los botones nucleares en EEUU. El país que lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

Por cierto, mi recuerdo para Palestina, Cisjordania…y tantos otros. Y también para Israel.

Un día de estos oí que Israel quería mediar. Desde luego, experiencia en ocupación no le falta.