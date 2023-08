Parlamento Frankestein, no Gobierno Frankestein

Cuando hablan del Gobierno Frankestein, creo que hablan de la España Frankestein, porque esa es la forma del parlamento, se forme el gobierno que se forme. Y no me vale esa petición de acuerdo entre un PP y un PSOE que se han menospreciado e insultado tanto en campaña: no ha votado eso el votante de uno y otro partido.

A mí me parece terrible el chantaje que llevan haciendo los grupos independentistas desde hace muchos años. Lo hicieron a González, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy y, ahora, a Sánchez.

Me da igual lo que se pida (en algunas cosas estoy de acuerdo: referéndum, uso deblas lenguas cooficiales en el parlamento...), pero me da igual si estoy de acuerdo o no con lo que se negocia, porque lo que no admito es el chantaje como fórmula.

Por cierto, lo que tampoco admito es el uso retorcido de estos argumentos para intentar cargarse a un gobierno que ha sido mucho más que eso. Sobre todo, porque en ese chantaje han caído todos los gobiernos anteriores de uno y otro signo y no creo que se les haya juzgado nunca a ninguno de ellos sólo por eso. Uno puede estar en desacuerdo con un gobierno, pero no ignorando sus logros y fijándose sólo en lo que nos parecen sus sombras, sino por el balance de ambas cosas.

A lo mejor, la historia futura nos desvela los entresijos de cómo se taparon asuntos turbios del pujolismo desde el poder, como cesión a los chantajes de antaño.

E, insisto, no puedo estar más en desacuerdo con el chantaje como forma de hacer política. También, cuando cae en ella el gobierno actual.