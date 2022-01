¿Qué está pasando en RTVE?

Hace unas semanas, en el mes de noviembre, me encontré en “La 2” con un documental sobre el Desastre de Annual, que había cumplido su centenario en el verano. Comencé a verlo y con ello a entrar en un estado de estupefacción, que no dejó de incrementarse hasta el final. Desde la exaltación sin límites a un personaje como Silvestre, profundo desequilibrado metal, hasta la presentación del desembarco en Alhucemas (contra unos rifeños carentes de armamento pesado y con pobre ligero) como el ejemplo en el que se inspiraría el desembarco de Normandía (créanme, en el documental se llega a decir eso), incluyendo toda la visión histórica realizada por autoridades, por supuesto militares, y otros “expertos” que prefiero no mencionar (ninguno historiador). El documental habría hecho ponerse rojo de vergüenza al mismísimo creador de “Franco ese hombre”. Claro está, los rifeños son sólo asesinos destripadores sedientos de sangre (y de tripas, insisten mucho en eso). Ni una palabra del desastre y la corrupción imperantes en el ejército español. De los oficiales rindiéndose sin problemas, sabedores de que su vida se respetaba para el rescate posterior y sabedores también de que sus soldados no correrían esa suerte. De los hábiles estrategas ocupando posiciones elevadas sin una gota de agua. Del Informe Picasso y sus consecuencias. En fin para que seguir. Les aseguro que mi profesor de FEN (tengo ya una edad) que era nada menos que Procurador en Cortes por el tercio municipal, no nos habría dejado verlo por tendencioso.

También este año se cumple el centenario del nacimiento del Partido Comunista de España y a tal efecto, la efeméride mereció un capítulo de Informe Semanal, en el que sesudos historiadores que, sin ninguna duda, han dedicado su vida académica al antiPCE, construían un relato en el que toda virtud quedaba inmediatamente anulada por una maldad muy superior. Debo reconocer, no obstante, que este reportaje si le gustaría a mi profesor de FEN, por la excelente construcción de un relato tendencioso.

En el Telediario de fin de semana de los últimos días del año, donde se suele hacer resumen de año finalizado, la presentadora habla de la crispación que domina el Congreso de los Diputados a lo largo del año y nos presenta un reportaje de 2 minutos para ilustrarla (2 minutos en un telediario es mucho tiempo). ¿Saben quién es el político cuya imagen más se repite para ilustrar la crispación en ese reportaje? Joan Baldoví. Si si, restriéguense los ojos, Baldoví. ¿Saben quién no sale ni una sola vez? Abascal.

Hoy mismo leo una noticia sobre la serie que tiene guionizada y preparada Saura sobre Lorca y de la que la RTVE de todos, de momento, parece no querer saber nada.

Eso sí, probablemente el Consejo esté ya pensando en cual va a ser el nuevo MasterChef, pues ya sabemos que este país va destinado a convertirse en la sala del ocio europeo y sus habitantes se dividirán en tres grandes categorías profesionales: cocina, barra y mesa/terraza. Poco importa que esté más que guionizado, que es una forma muy fina de decir amañado, que eso también forma parte de nuestras esencias patrias, a lo que se ve.

En un país en el que el panorama periodístico, que a pesar de las redes sociales sigue siendo el constructor del relato más sólido, se encuentra dominado en su práctica totalidad por lo que Pedro Vallín llama con acierto la Restauración (aunque la Reacción podría ser más propio), cabría esperar que los espacios públicos dieran cabida a una mínima pluralidad capaz de expresar diferentes formas de construir nuestra realidad. No me parece que es pedir gran cosa.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que la extrema derecha es, hoy por hoy, la organización política que mejor entiende que el camino para ganar la batalla de la nueva Restauración, pasa por ganar primero la batalla del relato. Es decir, por Restaurar la Memoria Histórica con los parámetros culturales del franquismo. Y esto no abarca sólo la restauración del relato franquista de la guerra civil y la dictadura, sino del conjunto de nuestra historia global.

Lo que me parece incomprensible es que los medios públicos entren de lleno en ese relato restaurador tendencioso, sin presentar pluralidad alguna.

Espero que el PSOE y el conjunto de la izquierda en general no cometan el gravísimo error de pensar que desde el ejercicio gubernamental/institucional se puede ganar esta batalla. Es la vía segura para perderla, máxime si además dejamos las herramientas en sus manos.