En España tenemos un problema político con la derecha muy profundo y al que quizás no se le esté dando la crítica que merece. La derecha de este país solo tiene un proyecto: La Patria unida. No sabemos nadie, porque no lo explican, qué hay que hacer con aquellos que no tienen como modelo esa Patria por lo que hay que morir luchando, según sus principios. Porque esas gentes, que suelen estar fuera de Madrid, piensan, consumen, pagan impuestos y viven dentro de esa Patria que nada tiene que ver con su ideario.

No sabemos si la derecha tiene un proyecto de futuro para ellos que no sean los tanques o la fuerza bruta. Hoy en día a nadie se le ocurre en esos partidos políticos tratar de acercarles a su modo de ver las cosas. Incluso hoy parece ser que en la crisis abierta en una parte de la derecha, que seguro que arrastrará a otra parte más dialogante, todo se extrema y se va hacia un partido que niega incluso la palabra a aquellos “antiespañoles”. O sea, la negación del todo y de todos aquellos que formen parte de esos colectivos o partidos legales, pero que ellos consideran ilícitos. Y que, incluso, ilegalizarían si llegaran a gobernar.

Entonces, el futuro de España solo existe en un enfrentamiento continuo hacia un colectivo de millones de personas a las que no se les ve futuro, a quienes deben pensar en huir, por ejemplo, o en vivir siempre criticados por aquellas gentes que, desde Madrid, centro de la Patria concebida desde el 39, les niega el pan y la sal. Y lo curioso es que nadie pregunta a esos “líderes”, llamémosles así por identificarles de alguna forma, qué piensan para el futuro con esas comunidades que ellos podrían llamar “rebeldes”, pero que pagan aquí sus impuestos. No he escuchado a ningún periodista preguntar, por ejemplo, a la representante mayor de esa Patria, una tal Ayuso, por ejemplo: “¿Qué haría usted si gobernara para mejorar la relación con gente que piensa en un país distinto al suyo? ¿O simplemente piensa en la negación de esas personas y en la ilegalidad de su pensamiento? ¿Pensaría aplicar un 155 eterno? ¿O los ilegalizaría como dicen sus compañeros de ideario?

PD: Sánchez solo hizo lo que debía, tratar de dialogar y acercar posiciones con aquellos proscritos de la derecha. Y con buen resultado. Pero Sánchez solo es él y en su partido también le niegan esa postura. Es la España imposible.