Lo peor de la política

Es curioso, pero puedo alcanzar a decir que la Política española actual me resulta muy didáctica, porque cada vez que escucho o veo a los hooligans del PP o VOX, me desplazo a otra estancia a leer un buen libro. Y es que de un tiempo a esta parte, tanta radicalización por la derecha está provocando una desafección que, mucho me temo, se tornará en insoportable. Los verdaderos héroes de la vida política actual son los ciudadanos que aun tienen aguante para soportar cinco minutos de este bochorno diario al que nos someten los políticos reaccionarios de la derecha radical y sus cooperadores mediáticos. Los adalides de esta forma de hacer política basura nos están queriendo convencer de que los españoles hemos cambiado para peor, pero no olvidemos que cuando alguien dice que has cambiado, lo que quiere decir en realidad es que has dejado de vivir tu vida a su manera, a la que a ellos les conviene. Quieren que todo siga igual que hace 45 años. Los mismos resortes, las mismas fallas, los mismos poderes y contrapoderes. Pero la sociedad ha evolucionado y eso no lo soportan los intransigentes que están acostumbrados a dominar el mundo, nuestro mundo. Afortunadamente, hay tres cosas que salen siempre: el Sol, la Luna y la verdad...cuestión de tiempo.