El estado planetario.

Una política de defensa de la UE sin la OTAN

Echo en falta una buena política de defensa de la Unión Europea sin el paraguas de la OTAN. A lo mejor está circulando por ahí, y los medios de comunicación la ocultan o las redes sociales no la difunden, pero yo al menos no he encontrado nada en este sentido. En la UE parece que no hay grupos a la izquierda de los social-conservadores. ¿Dónde está la izquierda europea, los verdes, los pacifistas, los defensores del planeta? ¿Dónde están quienes se movilizaron por la paz o en la defensa del planeta? ¿Se han apagado sus voces?

A todas esas organizaciones les dirijo estas reflexiones. Ya es hora de que la Unión Europea se haga mayor y tenga su propia estrategia de defensa, ya es hora de emanciparnos de los EE.UU. Ya es hora de que pensemos en defendernos solitos. Defendernos solitos con las armas propias de la razón. Y esas armas en mi opinión deberían ser:

Lo primero las personas. Las personas como consumidores y como seres humanos somos el arma más poderosa. Como consumidores porque se está demostrado que cualquier cambio en el sistema productivo y de consumo traería consecuencias económicas mundiales irreparables. Y como seres humanos porque somos capaces del dialogo y el entendimiento. Europa es la cuna del pensamiento y desde ese bagaje es desde donde debemos aportar soluciones humanas. La ética debe guiar todos nuestros planteamientos pacíficos. El Estado planetario, con el que encabezo este artículo, se está haciendo cada vez más evidente. Y encontrar formas de entendimiento y de reparto de ámbitos de soberanía se debe de convertir en motivo de reflexión permanente.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la UE debería diseñar una política de buena vecindad con los países limítrofes. Y en esa política debería de entrar Rusia, los países no integrados en la UE, y por supuestos, los países del otro lado del Mediterráneo. Y tendría que estar basada en que cualquier producto de los países cercanos es más recomendable su consumo que otro producto similar de otro país más lejano. Y lo es, tanto desde el punto de vista económico como de sostenibilidad del planeta. En ningún caso deberíamos caer en la tentación de absorber a otro país si ello supone romper equilibrios económicos o de seguridad. La empatía entre las personas es fundamental para el mantenimiento de relaciones amistosas. La empatía entre estados soberanos seguro que tampoco estará mal para fomentar proyectos de paz.

Con las dos premisas anteriores la UE debería hacer un llamamiento a todos los estados que tienen armamento nuclear a su desmantelamiento. No basta con el control y con la no proliferación de armamento nuclear en nuevos estados, es necesaria una voluntad política mundial de fijar un calendario de desmantelamiento del arsenal nuclear. Cualquier error humano con este tipo de material bélico traería unas consecuencias irreparables para nuestro planeta.

Y por último, descartando el ataque nuclear cuyas consecuencias no se limitarían a la destrucción de una zona delimitada sino que abarcaría también el espacio del propio agresor, concluyo que en el peor de los casos, si todos los elementos disuasorios fracasasen y fuésemos invadidos, nos correspondería a los 447 millones de habitantes nuestra propia defensa. La tendríamos que realizar con armas diseñadas específicamente para el rechazo del ejército invasor. Para el rechazo desde nuestras casas, desde nuestros pueblos, desde nuestras ciudades, desde nuestros estados. Pero, no me imagino a ningún país vecino cercando los cuatro millones de kilómetros cuadras de la UE y enfrentándose, por muy poderoso que sea su ejército, a 447 millones de seres humanos. Las últimas guerras, Afganistán, Irak. Siria…, y la actual de Ucrania, nos demuestran que esa situación es difícil que concluya con éxito para el ejército invasor.