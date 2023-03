El PP no se saldrá con la suya

Asistimos cada día a una ofensiva sin cuartel de la ultraderecha de este país (PP y VOX) contra el gobierno de coalición. Un ataque insaciable de su poder mediático, político y judicial contra un gobierno legítimo, que trabaja decididamente por la igualdad y la mejora de las condiciones de vida de los que peor están. Da igual que lo que haga el gobierno sea bueno para los españoles. Leña al mono. Pero no, hoy no voy a hablar de lo que todos sabemos, de que los malos del PP no tienen alma ni principios, no, hoy voy a ser optimista. La moción de censura de Vox al gobierno, lejos de representar un espacio de publicidad y dar altavoz a la ultraderecha de PP y VOX, se ha convertido en una gran oportunidad para que el gobierno de coalición los retrate, una vez más. Esta vez no les va a salir. Ellos pretenden seguir pudriendo la convivencia y las instituciones, pero el boomerang les va a estallar en sus propias fauces, porque los españoles “no de bien” nos hemos dado cuenta de que el PP practica la Política con el aparato excretor y la billetera. Lo de menos es la edad de Tamames, 89 años, ni su incoherencia política, que le ha llevado a pasar de ser comunista a militar en la extrema derecha. Lo de menos es su coherencia personal, que le ha llevado a decir que con 65 años se es viejo para estar en Política y ahora quiera batir un récord Guinness de longevidad. Lo peor para ellos es que la gente “no de bien ”nos hemos dado cuenta de todo, y somos más de los que nos manifestamos y escribimos. Lo de más es que el PP de Feijóo se vaya a abstener en esta seudo moción del Fascismo, con lo que está legitimando la posibilidad de un gobierno de VOX (tanto monta, monta tanto). Y ya sabemos que la ultraderecha abandona a sus ancianos porque ve en ellos números rojos y no personas. Y ya sabemos que la ultraderecha de Meloni, Feijóo y Orban (socio del PP europeo) promueven que mueran los más desvalidos, los migrantes que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo en barcas hechas jirones, sin permitir que las ONG presten ayuda humanitaria, imponiendo una ley (que mata) extremista , por encima de la propia ley del Mar. Debo decirlo así, he preferido cien veces que esas barcas estuvieran cargadas de políticos de la extrema derecha, porque una sola vida de un migrante vale más que todas sus señorías fascistas, y sin embargo, no es necesario, porque nosotros no somos iguales que ellos y les vamos a echar a través las urnas, esa será nuestra arma. Trump, Bolsonaro, Meloni, Orban, Abascal y Feijóo serán historia, sí, pero de la mala, de la negra. No son mejores que nosotros, solo tienen más dinero. El Fascismo nunca fue una broma. No lo fue ni es en Italia, tampoco en Alemania y no lo es en España. Están en lo alto de la pirámide jerárquica de las instituciones. Los tenemos como abogados del Estado. En la Judicatura. En los LAJ. En los notarios y registradores. En los empresarios. En las Fuerzas Armadas. En las policías...Pero lo más llamativo es que también están en profesiones liberales como abogados, procuradores, economistas, periodistas...Se manifiestan diariamente en las RRSS. Da igual, no lo van a conseguir. Volveremos a derribar todas las murallas de la pena que han construido en las fronteras. Los vamos a sacar de las instituciones porque la gente “no de bien” somos más y somos mejores. Somos los mileuristas. Somos los desahuciados. Somos la clase trabajadora. Somos las cuidadoras. Somos las empleadas del Hogar. Somos las personas Trans. Somos la comunidad LGTBI. Somos el personal sanitario... ¿Cómo vamos a perder si somos más y mejores? IDA quería cañas, pues se la vamos a dar. Vamos a ganar esta gran guerra que libraremos contra el Fascismo de Feijóo y Ayuso, y no pueden ganar ellos porque necesitan saber cómo va a reaccionar el pueblo y cómo nos enfrentamos a nuestros problemas, y no tienen ni puta idea, porque no se han preocupado nunca de nosotros. Y vamos a ganar porque los fascistas son los villanos en todos los cuentos y nunca ganan las guerras. Ellos no están tristes, pero lo son. No son más que tontos motivados por el ánimo de lucro y la gula del poder, que no han dado un palo al agua en sus ominosas vidas. No perdáis más el tiempo con los dimes y diretes de las corruptelas de tres al cuarto. Ruido y más ruido. El fango es el hábitat del fascista y del mediocre. Nosotros a lo nuestro, a votar para botarlos.