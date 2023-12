Prohibir en móvil en clase: del pasotismo docente a Tiktok

Soy padre y soy docente de Lengua y Literatura, así como de Literatura Universal. Desde 2008, el año antes de la aparición de WhatsApp, llevo prohibiendo, primero contra viento y marea y contra toda opinión, los móviles en todas mis aulas: en mis aulas universitarias, primero, hasta con alumnos de quinto de carrera, y en mis aulas de educación secundaria, en España desde 2016; pero antes en Italia, en seis universidades distintas y en cinco centros de ESO y Bachillerato. He puesto centenares de partes de incidencia, me he complicado la vida, he tenido que poner denuncias a padres violentos con hijos violentos, he reñido con profesores, directoras, vicedirectoras y claustros enteros de quienes me he ganado el odio general. Y siempre he tenido claro que el día de la prohibición llegaría. Desde 2008. No, compañeros, el móvil no era el futuro: este es el futuro.

Sin embargo, en este país vivimos de palabras hueras. Lo de “prohibir” suena mal, porque se sigue sin entender ello no implica ser franquista, sino “educador”, porque educar supone mantener el equilibrio entre el no escaso y contundente y muchas decenas de síes. Por el contrario, ejércitos de docentes, no sólo no saben decir sí, y lo dicen con cuentagotas, sino que tampoco saben decir no. Es la cultura del “pecado”: lo que “está mal” se soluciona con tres avemarías, pero se olvida el sentido de la responsabilidad, que es adulto a diferencia del infantilismo que evoca la “culpa” cristiana.

Sin embargo, la educación implica determinación, para la positividad y para el límite, lo que miles de docentes sin agallas evitan cada día. Es más fácil mirar para otro lado cuando un alumno de modo ilegal se hace un selfie con el compañero y lo cuelga en red. Hacen como que no ven. La ley de la “omertà”, que parece chuliguay y superprogre, pero que no es más que el fracaso de toda educación.

Hacen lo mismo que critican luego en los claustros a los padres, a quienes responsabilizan enteramente del abuso de los móviles, es decir, conseguir que los alumnos les exijan “propuestas educativas”. Y de ahí que no se quiera prohibir el móvil, simplemente porque así el docente (como los padres en casa) tiene que trabajar menos, crear menos. ¿Cómo, si no, tendrían aborregados a los alumnos durante el recreo?

Llevo haciendo estadísticas desde 2008, con casi quinientos alumnos de entre 15 y 24 años, sobre la incidencia y las consecuencias del uso del móvil, que siempre se convierte en abuso. Tengo pruebas más que contundentes y decenas de ejemplos de que quitar el móvil a alumnos que estuvieron enganchados, por no decir que fueron adictos, ha reportado beneficios inmensos: hay decenas de alumnos con dificultades que en el antiguo Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) dejaron de usarlo de modo habitual y lograron enderezar sus estudios con pasión, su vida profesional y sus vidas en general. Alejandro, Nayara, Paula, Noelia, Silvia son sólo cinco nombres propios que reflejan cinco historias de las muchas a las que me refiero, y ellos mismos podrían contarlas. Ellas y él dejaron de dormitar sin futuro sobre una pantalla y se pusieron a representar al Calisto y a la Celestina de “La Celestina”, a enamorarse de la lectura gracias al “Fausto” de Goethe, a desear estudiar para ser profesoras, maestras o auxiliares de enfermería.

Desde septiembre de 2020, cuando inició la postpandemia, cientos de miles de estudiantes en nuestro país, llegaron provistos de una nueva arma de distracción masiva en sus móviles. Ahora, lo que antes era una excepción reseñable (que un alumno durmiera al final en las mesas del fondo durante la clase) se ha convertido en regla cotidiana. En estos casos siempre pregunto al durmiente: “¿Cuántas horas estuviste viendo ayer Tiktok?” “No mucho”, me responden, “unas tres o cuatro”. “Yo ocho”, me dice otro. “Yo la semana pasada estuve catorce”. “¿Catorce durante toda la semana?” “No, profe, catorce al día”.

Díganme ustedes: ¿aún siguen pensando que el llamado uso educativo del móvil es el futuro? ¿No será también otra coartada de las administraciones públicas, que delegan en un dispositivo privado la obligación de dotar a las aulas de verdaderos recursos tecnológicos que sustituyan los escasos y obsoletos ordenadores por tablets de usufructo privado y control desde el centro para todos los alumnos? ¿No será que nos viene bien haber convertido a nuestros alumnos en consumidores compulsivos a todas horas?