La realidad social actual

Muchos son los que afirman que el mundo va bien, y que el futuro es bueno. También puede afirmarse lo contrario -muchos lo hacen también-, o que el mundo va mal. Así pues, ¿hacia dónde va la humanidad, hacía dónde vamos los más de 8000 millones de habitantes del planeta…? Sea hacia el bien sea hacia el mal, la realidad social es una, que se puede describir.

Social y políticamente hablando, el mundo va a la deriva, en los países en los que hay democracia plena (por ejemplo, EUA, Brasil, Méjico, RU, Italia, España…), en los países en los que hay ‘democracia no plena’ (por ejemplo, Rusia, Kazajistan …) y, por supuesto, en todos los países en dónde hay algún tipo de dictadura. Ya era así antes del drama universal de la COVID-19, pero esa pandemia ha actuado como una enzima aceleradora del deterioro social.

Al margen de la mediática Guerra de Ucrania, suceden hoy en día en el mundo más de sesenta guerras locales -civiles o entre estados- (Afganisáan, Alto Karabaj, Birmania, Burkina Faso, Cachemira, Etiopía-Tigray, Gaza, Navo, Indonesia-Papúa, Irak, Kurdistán, Libia, Malí, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sahara, Siria, Somalia, Sudán el Sur, Turquía-Kurdistán, Ucrania, Yemen…), en donde han muerto cientos de miles de civiles. En paralelo a ese amplio escenario bélico, los conflicto israelí- palestino y de las dos Coreas persisten y se agravan; el ISIS ejerce su terrible ideología y Boko Haram se extiende por África del Norte; hay millones de desplazados (solo la Guerra en Siria ha generado 5.5, millones); en Méjico y en Bangladesh están vigentes la guerra del narcotráfico; en Colombia persiste su conflicto armado interno; y se generan infinidad de insurgencias, como la islamista en Cabo Delgado.

El tráfico de drogas aumenta mes a mes, hasta el punto de que hay, al menos, 300 millones de personas adictas a las drogas (tabaco y alcohol excluidos). Por las razones que sean, ningún gobierno actúa con firmeza real para erradicar la droga; lo que no sería muy difícil al saber dónde están las plantaciones de cocaína, de opiáceos y de marihuana, y quienes son sus distribuidores. En los EUA, los “beneficios” de comercializar con la droga supera los 100.000 millones de dólares por año; la primera potencia económica del mundo, que comporta poco más del 5 % de la población mundial, consume el 50% de la droga producida en todos los países.

850 millones de personas en el mundo se levantan cada día sin nada para comer (nada es distinto que algo); y 1200 millones más comen muy poco. 150 millones de niños entre 0 y 5 años tienen bajo peso por desnutrición.

Para asegurar la paz, la industria bélica, cuya misión incluye fabricar armas para matar y destruir al enemigo y cuyos efectos colaterales son tan obvios como dramáticos, supera el 2,5% del PIB mundial. Solo la empresa de los EUA Lockheed Martin facturó 58.200 millones de dólares en 2020, cifra que ha aumentado tras la guerra de Ucrania.

Al margen de esas realidades sociales, los valores humanos universales van a la baja. No somos ahora éticamente mejores que en 2010, y en 2010 no éramos mejores que en 2000, Y así sucesivamente hacia atrás hasta probablemente la década de los 80. Quiénes no estamos afectados por las guerras, el hambre, las drogas… somos ejemplo de nada; ante nuestra indiferencia y por ejemplo, cada día mueren docenas de personas en el Mediterráneo y en el Atlántico -más las desaparecidas que no se saben cuántas son al no estar censadas-; lo que suele merecer la 5ª ó 6ª noticia en los medios…

Diría yo que estamos iniciando una nueva era todavía no conceptualizada y que conlleva un cambio social. Aunque este concepto es ambiguo, estamos inmersos en un cambio, que conlleva que no entendamos bien lo qué ocurre, que no sepamos qué hacer, que nos cueste cada más distinguir entre el bien y el mal; que la honradez no se premie y la deshonestidad sí; que los valores de la vieja Europa se diluyan, en donde la moral Kantiana influye poco; que las democracias se tambaleen y surjan los populismos, sustituyéndose las decisiones racionales por las emocionales… Y no podemos progresar, sólo estar a la expectativa, a esperar algo que no llega, a observar cómo socialmente todo cada día empeora; sin olvidar que, en democracia, los políticos son, claro, responsables de sus actos, pero menos que los ciudadanos que los eligen.