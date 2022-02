La respetable opinión de Irene Montero en relación con la situación de Ucrania

Me he quedado "a cuadros", lo cuál no es extraño porque me suele pasar a menudo.

Desde luego creo tener la capacidad de analizar el contexto mundial, nacional etc. algo habré aprendido, porque mi especialidad es la Historia contemporánea, y, para no resultar soberbia, o, lo que sea, diré, que no sé dividir; se me olvidó, pero, como hay calculadoras ya no quiero aprender. Y ahora voy a lo directo: Qué pinta Irene Montero (con todos los respetos, eso sí) opinando sobre el papel de España en la crisis de Ucrania?