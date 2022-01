Responsabilidad y honestidad

Me dirijo a vuestra editorial para agradeceros los esfuerzos que realizáis para manteneros lo más "firmes" posible.

No debe ser fácil seguir vuestra línea.

No sigo ningún otro medio de prensa desde hace 2 años aproximadamente.

Creo que vamos a la deriva en cuanto al momento actual, si nosotros mismos no lo remediamos.

Nos han creado una sociedad indeseable, putrefacta, insolidaria, nefasta para toda la Humanidad y seguimos, inocente e ignorantemente, colaborando.

Fui, soy y seré sanitaria. Por diversas cuestiones, entre ellas mi edad, ya no ejerzo.

No os imagináis las veces que doy gracias de no estar en activo.

Agradezco a mis colegas que sigan al pie del cañón y les pido no olviden sus juramentos.

Ya sé que hay mucha presión vertical, horizontal y entre el grupo. No se dejen doblegar y sean honestos y responsables.

Hay órdenes que no hay que cumplirlas si no son legales y legítimas. Sean fuertes y desafíen todo lo que no sea estrictamente profesional y ético.

Salud!