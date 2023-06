La riqueza virtual. Del “pijo-progre” al “pijo-pobre”

Escucho análisis, análisis y más análisis de los resultados de las últimas elecciones y echo en falta una observación. Vivimos desde hace tiempo, sobre todo los jóvenes (y quieren sentirse jóvenes, como mínimo hasta los cincuentones), en la realidad virtual. Vivimos como si fuéramos guapos (ahi están los filtros digitales, la ropa o la industria de la estética), como si fuéramos clase media (se hacen enormes esfuerzos económicos por salir de bares, por ir de vacaciones, por cambiar de coche, por pertenecer a algo parecido a un club -normalmente de tenis, aunque sólo sea para ir a la piscina y al chiringuito por la noche, por ...).

¿Y los que no lo hacen, los que no pueden? Creo que el Partido Popular les ha sabido vender la idea de “no eres rico, pero puedes sentirte como tal”. Para eso sólo te tienes que manifestarte en las tertulias y votar el día de las elecciones como si lo fueras: defiendes la bajada de impuestos o los recortes al sector público porque eso beneficia a los míos, a los ricos (porque aunque yo no lo sea, lo siento así), porque eso perjudica a los pobres y yo no lo soy (bueno, lo soy, pero no me siento así).

Y todo eso se explica viendo los derroteros por los que avanza el mundo: nos mueve lo ilusionante, la esperanza, la utopía; pero, ahora, lo ilusionante, la esperanza, la utopía no es la igualdad, la justicia social, el bien común (eso ya no es ilusionante, es aburrido, es gris). Ahora, lo que ilusiona es el lujo, aunque sea en su versión de seguro privado a precio de saldo, de escuela concertada, de “amazon” o “de bazar oriental”.

Ya ocurrió algo parecido con el fenómeno “pijo-progre”, pero ellos, aunque en todo lo demás se comportaban como ricos, al menos, hablaban y votaban como si fueran de centroizquierda.

Ahora, la derecha ha descubierto que hay también mucho “pijo-pobre” y a él se han dirigido haciéndoles ver que, si no son ricos, pueden sentirse así. Y, ¿por qué no?, ¿por qué no van a tener suerte el día de mañana y, en este mundo en que somos libres para comprar un cupón y para tomar unas cañas; por qué no van a tener un golpe de suerte que los haga ascender súbitamente a ese olimpo de los ricos? Pero, claro, para eso, hay que mantener reluciente ese mundo luminoso y colorido de los ricos.