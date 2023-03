Sa-ni-dad Pú-bli-ca

Nada descubrimos si proclamamos que la Sanidad es un negocio. Lo es en todas sus ramas. Un ejemplo son las clínicas bucodentales. Estas proliferan porque la Sanidad Pública no puede asumir el coste de los servicios y tratamientos odontológicos. Hace unos años (y aún hoy) el estado de la dentadura era uno de los síntomas que distinguía (que distingue) el poder adquisitivo del personal.

Durante el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, aprobaron el Real Decreto 16/2012 que intentaba instaurar una fórmula mercantil creando una serie de convenios para que los inmigrantes indocumentados pudieran exclusivamente ser atendidos en la Sanidad Pública bajo la condición de pagar setecientos euros anuales. En los casos de mayores de 65 años, la cantidad ascendería a mil ochocientos euros. A las inmigrantes embarazadas se le aplicaría un cuarenta por ciento en el coste de los medicamentos.

Desde los sectores más xenófobos de la derecha ideológica estaban encantados con esta serie de medidas. Menos mal que, con la llegada de un gobierno de izquierda se recuperó la Universalidad de la Sanidad. La situación de la irrupción de la pandemia del Covid 19 hubiese tomado un cariz más trágico aún que el que padecimos con las medidas aprobadas en aquel Decreto 16/2012.

Dicha Ley también recogía la retirada de la Sanidad Pública gratuita para aquellos españoles que no hubieran cotizado una serie de años. Un simple resfriado en cualquier miembro de la unidad familiar en un entorno de edad entre los 30-35 años , hubiese supuesto un sobre coste para cualquier familia. Si se tratara de dolencias mayores es fácil imaginar la deriva que tomaría una situación de enfermedad a los españolitos de a pie.

Las cosas volvieron a su cauce. Pero la derecha lo intentó de aquella manera.

Ahora, con gobiernos de derecha al frente de algunas comunidades autónomas, vuelven a intentarlo utilizando otros métodos menos llamativos. Aunque el objetivo sigue siendo el mismo. Ya lo están llevado a cabo en la comunidad de Madrid.

En Andalucía vamos por el mismo camino. Lo han recordado muchas agrupaciones durante el carnaval. Esos pasodobles que no se emiten por Canal Sur (que para eso es la tele de Juanma) como el que transcribo a continuación: “Imagina que es el día después; que ya todo se privatizó. El mismo Juanma que lo haría, persistió en Andalucía, hasta que la Sanidad quebró....Y quién quiera pague su doctor. Ya no te roban impuestos. Dinero al bolsillo, como él te prometió. Por una cómoda cuota suscríbete ahora a un seguro privado. No es una tragedia porque tú eres clase media y ya cobras mil eurazos. Si sufres de hipertensión o de diabetes igual, si no te da para insulina o para las pastillas, siempre puedes rezar. Imagínate que es el día, y después de Andalucía, y quien enferma es tu madre. Métela en la residencia, ya no hay ley de dependencia, tus ahorros son bastantes. Y si diagnostican cáncer hazte narco traficante al estilo Breake Bad, verás tu la sorpresa. Qué traición tu plan Sanitas no cubra una operación al lado del emérito en la clínica Quirón. Como te prometieron, Juanma lo haría. Están desmantelando a todo trapo Andalucía. Y hoy es el día, hoy es el día, el día de antes para que luches por nuestra Sanidad. Porque mañana quizá sea tarde”. (Los trampucheros, de Germán G. Rendón).

Tenemos que ser consciente que todos, tarde o temprano, por muy sano que nos encontremos, vamos a necesitar de atención médica. “El día que nos pidan la tarjeta bancaria para atendernos de una dolencia en lugar de solicitarnos la tarjeta sanitaria” ya habremos perdido la condición de ciudadano y seremos meros clientes.