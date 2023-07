Señor Sánchez, última oportunidad

En el primer «cara a cara» que mantuvieron Felipe González y José María Aznar durante la campaña electoral de 1993, González cometió el mismo error que el de Pedro Sánchez en el «cara a cara» con Núñez Feijóo: pensó que su gestión, después de once años de gobierno (con dos mayoría absolutas), sería suficiente para derrotar a su adversario y no se preparó convenientemente el debate (ni buscó argumentos ni datos que refutaran los previsibles «ataques» que lanzaría su oponente). El resultado fue una derrota en toda línea. Pero por suerte para el líder socialista había programado un segundo debate y en él la actitud de González fue muy distinta. Su «victoria» fue tan contundente que ganó las elecciones, cuando tras el primer debate todas las encuestas vaticinaban el triunfo del Partido Popular.

Quince años después, las encuestas de las elecciones de 2008 volvían a ser favorables al Partido Popular, esta vez liderado por Mariano Rajoy. Pero un debate en televisión les dio la vuelta. No lo protagonizaron ni Rajoy ni el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino el ministro de Economía Pedro Solbes y el recién fichado «gurú» económico del PP Manuel Pizarro, un hombre proveniente del mundo de la empresa. Solbes le dio tal repaso al programa económico «neoliberal» de Pizarro desde la óptica socialdemócrata y keynesiana que este acabó abandonando la política y el PSOE ganó las elecciones que parecía que tenía perdidas (tal vez, este antecedente sea la razón por la que el PP se haya negado a que su «gurú» económico secreto mantuviera un «cara a cara» con Nadia Calviño).

Desgraciadamente para Sánchez, en esta elecciones no hay programado un segundo «cara a cara» pero sí que puede aprovechar la (última) oportunidad que le ofrece el «debate a cuatro» de TVE del día 19 (al que parece que no acudirá Núñez Feijóo). Sánchez puede revisar los debates mencionados, pero también puede seguir el ejemplo del portavoz de EH Bildu Oskar Matute en el «debate a siete» del jueves 13. Un ejemplo, entre varios. Cuando la portavoz del PP Cuca Gamarra anunció que si ganaban las elecciones aprobarían una ley «antiokupas» ―en la línea alarmista de Vox y de Securitas Direct―, Matute le respondió que en España en el año anterior había habido 2.000 casos de «okupaciones» frente a 40.000 desahucios, dejando claro cuál debía ser la prioridad de las políticas públicas, que defendió con entusiasmo.

A estas alturas de la campaña electoral supongo que ya debe estar claro para Pedro Sánchez (y para sus asesores, que, por cierto, fallaron estrepitosamente en el «cara a cara»; tampoco él tuvo los reflejos suficientes para rebatir acusaciones tan burdas como la de que el sobreseimiento del «caso Pegasus» había sido responsabilidad suya y no del gobierno israelí) que la razón principal de que el PP sigua por delante en las encuestas (¿por qué Pedro Sánchez no cesó de forma fulminante a Tezanos tras conocerse la encuesta del CIS?) es que este ha impuesto su (falaz) relato del «sanchismo», contando con el inapreciable apoyo de la derecha mediática que es la que le ha proporcionado los argumentos (véase, por ejemplo, la insistencia machacona en los «fijos discontinuos» cada vez que había buenos datos sobre el empleo; tal vez convendría recordar que la cifra más alta de la tasa de paro en España, el 26%, se alcanzó bajo el gobierno de Mariano Rajoy). El «contrarrelato» de los pactos “contra natura” entre el PP y la extrema derecha de VOX no ha conseguido imponerse y además el PP parece estar virando el rumbo, como se ha podido comprobar con las recientes declaraciones de Borja Semper sobre el «Que te vote chapote» o el discurso de investidura de Carlos Mazón en Valencia sin ninguna referencia a VOX, su socio de gobierno.

En conclusión, Pedro Sánchez tiene una última oportunidad en el «debate a cuatro» (o «a tres») para deshacer el relato del «sanchismo», para lo que contará con una enorme «ventaja»: la presencia de la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también tendrá mucho que decir.