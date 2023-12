Qué tapa el CGPJ

El bloqueo total a la renovación del CGPJ solo cabe ya en una posible duda que me pasa por la cabeza: Algo existe detrás de esa institución que esta tapando hechos gravísimos que podrían ser causa de poner en peligro la seguridad nacional. Y podrían ser derivadas de temas de corrupción de todo tipo y aun cosas peores que ocurrieran en la transición o, incluso en la posguerra. Porque ya han salido a la luz muchos escándalos, pero quien sabe si existen aun peores casos que el PP, y quien sabe si con acuerdos bajo cuerda con el PSOE pudieran ser el objeto de que no salgan a la luz. Porque en este país han ocurrido cosas gravísimas pero aun no las conocemos todas. Nadie hubiera pensado hace poco tiempo que nos enteráramos de las golferías del emérito y lo que nos han costado a todos. Tampoco pensábamos que íbamos a conocer todos los camelos detrás de los millonarios con su riqueza fuera de España y también han salido a la luz. Pero aun puede haber hechos de aquella época que no conozcamos y que sean mantenidos en un “cuarto especial”.

Para destapar estos secretos solo hay una solución: crear el voto de calidad que en caso de bloqueo de este tipo tenga la obligación de resolverlo de la mejor forma