Si toda España fuera la Comunidad de Madrid

Este artículo desglosará cálculos y datos que darán muestra de lo que pudiera estar sucediendo en España a nivel de víctimas por la crisis del coronavirus, si se hubiera actuado políticamente en toda España, y en el resto excluyendo la Comunidad de Madrid, como en ésta en el presente y en el pasado;todo influye. Como se suele decir, de aquellos polvos vienen estos lodos.

Aclaro que esto no es un parabién al gobierno central; seguro ha hecho cosas mal, nos consta, pero no todas como incide la oposición continuamente; es a ésta última a quien por medio de este artículo pretendo, si es posible, hacer reflexionar.Porque seguro que allí donde tienen la responsabilidad de gobernar, tampoco lo harán todo bien ni todo mal en esta gran crisis. Otra cosa es en el pasado, cuando se depauperaron todos los sistemas de protección social, sanitario, laboral… del país, en beneficio exclusivo de la clase más pudiente. También tengo claro que estas frías cifras son personas; unas son y otras eran padres, madres, hijos/as, hermanos/as, abuelos/as… al igual que son personas las que están, tanto al frente del Gobierno como de la oposición; quiero creer que nadie desea un río aún más revuelto para convertirse en pescador, aunque no puedo evitar acordarme de las célebres palabras de quien llevó las riendas anteriormente: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político"; a buen entendedor… Por eso no olvidaré quienes están intentando aportar soluciones para todos en esta desgracia, con sus aciertos y errores; y quienes no aportan nada bueno, ni una sola idea o crítica constructiva que nos ayude a salir de ésta con los menores daños posibles; quienes son los que únicamente buscan el beneficio propio a costa quien sea y como sea.

Tenemos las cifras oficiales a la fecha indicada y podemos observar como la Comunidad de Madrid, que con una séptima parte de la población total (14,17%) tiene el 28,45% de todos los contagiados en el país; pero si la excluimos, sus contagiados ascienden al 39,76% de los que tiene el resto de España, con una relación de población del 16,51%. En la siguiente línea los datos son demoledores, sobre todo porque se refieren a los fallecidos; observamos como Madrid acapara más de un tercio de los fallecidos de todo el territorio nacional, pero un 54,45% en relación al total de muertes del resto de España. Realmente impresiona.

Manejando todos estos datos podemos deducir las cifras y los porcentajes que nos permitirán llegar a las hipotéticas cantidades de víctimas de esta enfermedad; cálculos muy exactos como cualquiera con unos conocimientos básicos de matemáticas (la regla de tres simple directa y poco más) puede comprobar. Extrapolando la situación de la Comunidad de Madrid al resto de España, los números serían muchísimo más trágicos de lo que lo son en la actualidad. Los casos de contagio prácticamente se duplicarían y en la columna de datos del resto de España se multiplicarían por 2,4 (399.722 y 343.084 respectivamente). Calculando los fallecidos el panorama ya sería totalmente desolador; pasaríamos a tener 51.729 muertes, multiplicándose las víctimas mortales por 2,4; pero, sin tener en cuenta la Comunidad de Madrid, en el resto de España serían más del triple de las que hay en la actualidad, pasando de 13.501 fallecidos reales a 44399. Dramático. Estas cifras extrapoladas dan una idea de la magnitud que por desgracia, alcanza la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Estas cifras reflejan la grave situación humana en la que estamos y también que podría haber sido muchísimo peor. ¿Qué se diría si estas desorbitadas cifras fueran las reales en el resto de España como lo son en la Comunidad de Madrid? La horca sería poco para el actual gobierno. El gobierno de la Comunidad de Madrid es el buque insignia del Partido Popular después de haber perdido el central y tiene los peores datos del mundo por población excluyendo San Marino. Tienen desde hace muchos años las competencias en sanidad, educación, servicios sociales, etc. Aún así, culpan al gobierno central de imprevisión, actuar tarde, de no verlas venir, minusvalorar la enfermedad y sus posibles consecuencias; pero la semana antes de decretarse el estado de alarma, Ayuso hizo unas declaraciones en directo en Antena3 ,donde el fragmento que paso a transcribir literalmente es bastante esclarecedor de por donde andábamos todos en aquel momento: "En todo caso lo que queremos hacer sobre todo,es transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Está todo previsto y lo que tenemos que tener en cuenta es que,lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus; que como digo, normalmente lo que deja como secuelas es los síntomas, menores incluso, que los de una gripe. Y es que tiene que haber tranquilidad, que estamos trabajando; que estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y que precisamente, porque hay unos protocolos funcionando, cualquier caso que pudiera dar positivo, antes de que así ocurra, ya está en manos de un muy buen profesional". La señora Ayuso y toda la oposición tenían a su alcance la misma información que pudiera tener el gobierno de lo que estaba pasando en el resto del mundo, desde su inicio en China hasta que llegó a nosotros y, aparte de la incongruencia subrayada, ¿atisban ustedes alguna palabra de advertencia al gobierno o a la ciudadanía de lo que nos venía encima?;¿algo de previsión o anticipación?; ¿alguna referencia a como estaba de mal la sanidad?, ¿que podía pasar lo que por desgracia pasó? Yo solo veo en sus palabras la falsa realidad de que todo funcionaba perfectamente, estaban preparados, protocolos listos para reaccionar. Ahora culpan al gobierno del colapso de su sistema de salud, del caos en las residencias de mayores, de la falta de materiales… Pretenden que los que llevan ahora cien días al mando, arreglen en un mes los desaguisados en los servicios públicos de protección social causados por años de políticas neoliberales salvajes.

En esta situación de crisis sobrevenida, me imagino el país como una gran tándem. En el primer sillín va el gobierno pedaleando y al manillar; con desvíos, aciertos e indecisiones pero tratando de averiguar por donde deben llevar la máquina. Detrás la oposición, que no pedalea y va tirando palos a las ruedas. En el tercer asiento, pedaleando como colosos,profesionales de todas las disciplinas que están tratando de sacarnos de esta de la mejor manera posible. Y en el último sillín vamos el resto de la ciudadanía, que unos pedalean como buenamente pueden y otros van suministrando palos a los del segundo asiento y jaleándolos para que los tiren a las ruedas. Los de este segundo asiento, lo que deberían hacer es pedalear como los demás y ayudar a los del manillar a guiarnos a todos, advirtiéndoles de los errores en el recorrido, diciéndoles cuando creen que deberían girar o cuando seguir de frente, pero tampoco llevan GPS y si lo llevaran quizás prefirieran que nos perdiéramos antes de dejárselo a los que llevan el manillar. De momento siguen con los palos y sin dar una sola pedalada.

Señores y señoras del segundo sillín: dejen de poner palos en las ruedas y si no quieren pedalear no pedaleen,pero no sean un lastre para los demás; bájense del tándem y esperen en la cuneta, pasaremos a recogerlos cuando esto acabe. O no, es lo que se merecen. Lo malo es que también depende de los que les suministran palos y les jalean el que se queden tirados en la cuneta política muchos años; "es la democracia amigos".