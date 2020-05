El tonto de las películas de catástrofes

Estimado Sr. Director.

Todos recordamos esas películas de catástrofes o terror como El Coloso en Llamas, Tiburón,… donde siempre había uno o varios personajes que hacían alguna estupidez, con la que ponían en riesgo sus vidas y las del resto. Aunque se les avisase de su imprudencia, la hacían alocadamente. Pues bien, en estos días he visto esa actitud en muchos de mis vecinos de esta hermosa ciudad de Granada. No se ha actuado por el pánico, sino sencillamente por insensatez, ignorancia, y egoísmo. La verdad es que no logro entenderlo, siempre había creído que la gente en la realidad era más inteligente y sensata. Con lo que ha costado mantener el confinamiento y la calma, durante casi dos meses, y en pocos días estos "elementos" lo pueden echar todo por tierra. Hemos visto desde nuestros balcones grupos de adolescentes incumpliendo las normas ¿qué hacían, mientras, sus padres? De primeras, ya tenemos los resultados del aumento de infectados en la provincia de Granada (y con estos vendrán las muertes), junto con el anuncio de que los granadinos seguiremos en la Fase Cero de esta evolución a la futura normalidad. Tampoco comprendo cómo el Ayuntamiento de Granada no ha tomado medidas serias desde el principio del desconfinamiento, en los primeros días, cuando se apreciaba este desmadre de irresponsabilidad. No sé si la policía municipal ha hecho debidamente su trabajo, si ha multado o ha llamado al orden a los que se saltaban la ley. El caso es que esto no puede seguir así, poniéndonos en riesgo a todos. Más nos vale aceptar esta autocrítica, ponernos las pilas, y evitar que los tontos sigan animando a otros a tirarse al mar, lleno de tiburones.