¡Será por tontos! (Si volásemos tapábamos el sol)

Cuando me entrego a una causa, me entrego en la totalidad. Cuando era nacional-católico, era nacional-católico; ahora soy comunista y, lo soy con todas las consecuencias. Soy un converso que, a decir de muchos, somos los peores. ¿Qué cómo llegué a la conversión?; estudiando. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años; aprendí la historia real y me di cuenta de que me habían estado engañando toda mi vida.

El único antecedente de izquierdas de la familia, fue mi abuelo materno que era socialista. Pero mi abuelo Rosendo, murió en 1935 de un cáncer de estómago; tenía 38 años. Además, no sé esto porque me lo hayan contado en la familia; han sido otros ajenos los que me lo han contado. Soy el garbanzo rojo de la familia.

Mirad, mis frases de cabecera:

“Educad a los niños y no habrá que castigar a los hombres”; Pitágoras, filósofo y matemático griego. No confundir al filósofo con la secta que surgió de su filosofía: los pitagóricos. Niños y educación; mis principales preocupaciones.

“Procura instruirte mientras vivas, no creas que la vejez trae consigo la razón”; Solón de Atenas, uno de los Siete Sabios de Grecia. Padre de las constituciones.

Cuando oigo: “Si tuviera ahora veinte años sabiendo lo que sé”; me doy cuenta de inmediato que estoy ante un viejo. Otra cosa con la que no estoy de acuerdo y eso que soy de refranero: “Sabe más el diablo por viejo que por diablo”. Hay niños que saben muchísimo más que sus abuelos. Y es que se pueden aprender cosas hueras.

No me gusta el fútbol, es más, lo detesto. Pero he oído por ahí que hay millones de entrenadores; por regla general, cada aficionado lo es. Hay que ver lo bien que aprenden las “técnicas de juego” y lo mal que llevan otras enseñanzas. Pero… Los emperadores, dan: pan y circo. Y se llega a un punto en que el pueblo se conforma con el circo, aunque no haya pan.

“La religión es el opio del pueblo”.

Cuando la Inquisición está relegada a la cosa religiosa y el púlpito no es capaz de “convencer”, se ponen en marcha otras religiones. El fútbol, es una de ellas: san Messi o san Ronaldo, a un campo de fútbol lo llaman: la catedral.

Los plutócratas que desde el albor de los tiempos han sido los que han manejado a los pueblos, hábilmente, siempre han mostrado el “Becerro de oro”. Los pueblos adoran al becerro; ahora, con más énfasis si cabe. El becerro de oro es el pensamiento único; todo aquel que no comulgue con estas ideas, es un hereje y, los herejes, a la hoguera. En estos tiempos aciagos que padecemos, lo de la hoguera es metafórico; hay otras hogueras que son mucho peores.

¿Cómo revertir la situación?; como siempre digo: EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN.

Si el pueblo fuese consciente de la importancia de la EDUCACIÓN, cuando se empezó con los recortes en la materia, hubiesen tomado las calles permanentemente; no lo hubiesen consentido. Otro asunto no menos importante es la financiación por el Estado de los centros de adoctrinamiento, bien en lo religioso, bien en lo capitalista salvaje. La escuela ha de ser: pública, universal, gratuita, laica y de calidad. El único valor que se ha de estimular en la escuela: es el de la convivencia.

La educación y la cultura, es lo que nos puede hacer verdaderamente libres.