Tratado del oportunismo político

El 25 de enero de 2015 Susana Díaz decidió romper el gobierno de coalición que mantenía con IU y convocar elecciones anticipadas, de las que salió un nuevo gobierno de coalición, esta vez con un socio en principio más “manejable”, Ciudadanos. Aunque la dinamita se componía de diversos motivos el detonante utilizado fue el viaje oficial de Diego Valderas (Vicepresidente de la Junta de Andalucía) a los campos saharauis. El resultado a corto plazo no pudo ser mejor para el PSOE de Susana: se revalidó por primera vez en las urnas (ella era presidenta de la Junta por designación del dimitido Griñán), cortó el que parecía imparable ascenso de Podemos, derrotó por enésima vez a un PP entonces desnortado y encontró un socio mucho más cómodo con el que desarrollar sus políticas de sesgo más neoliberal. Todo le sonreía a Susana en aquella, hoy lejana, primavera de 2015. Tres años y medio después su jugada maestra llevaba al poder a la derecha, con el apoyo parlamentario de la extrema derecha en Andalucía; poder que se consolida día a día y que nada hace presagiar que no vaya a revalidarse en diciembre con mayor sesgo ultraderechista hoy día. Tres años y medio duró su felicidad.

Y es que no hay mayor pecado en política que el cortoplacismo, pero, como todos los grandes pecados tampoco hay mayor tentación en una práctica que se repite una y otra vez.

Toda organización de izquierdas que haya gobernado en alguna institución con el PSOE ha acabado aprendiendo la única constante que guía a esta organización y sus dirigentes: no son de fiar. O te la jugarán o prescindirán de tus servicios cuando les parezca que hay otros servidores más complacientes.

Y otra característica: siempre saben que tecla tocar. El Sáhara es, por supuesto, una cuestión básica de derechos humanos, pero para el PSOE en estos momentos es otra cosa: es un elemento que saben extremadamente sensible para la izquierda; no sólo sus socios de gobierno de UP, sino el conjunto de quienes en este país se consideran personas de izquierdas incluyendo no pocos militantes del PSOE, aunque eso importa poco.

El gobierno de Pedro Sánchez está atrapado en estos momentos en una espiral de inacción política y económica interna, motivada por el hecho de que se niega a adoptar ninguna política económica que se sitúe fuera de la obediencia neoliberal, pero a la vez tampoco tiene margen para políticas neoliberales con UP dentro del gobierno.

Ahora mismo Pedro Sánchez necesita que UP salga del gobierno, pero a la vez, también necesita que no lo haga con una bandera que pueda ser sensible ante el electorado, y sobre todo con una bandera social y/o económica (que viene a ser lo mismo). Elige, por tanto, como Susana Díaz en 2015, una cuestión que entiende que a una mayoría de la población le resulta lejano, en buena medida ajena y que pueda ligar falsamente a una mayor protección de la ciudanía española, como está haciendo nuestro más que siniestro ministro de asuntos exteriores.

Nadie podrá acusar a Pedro Sánchez de no defender los derechos humanos en este momento de firme apoyo a Ucrania, su población y la violación a que está sometida de esos mismos derechos (cosa que está muy bien). Los saharauis son una gente que vive en un pedregal y que casi nadie menor de 50 años sabe por qué lo hacen.

No busquen en todo esto virajes ideológicos de un partido cuya ideología es simplemente gobernar. No esperen comprensión hacia reivindicaciones más que legítimas, salvo que procedan de aquellos lugares que produzcan buenos réditos. Aquí no hay más que oportunismo político. Sánchez y sus demiurgos echando cuentas sobre su buen momento político, la falta de consolidación del PP, la crisis real en que esta inmersa UP, la necesidad de tener manos libres para la transferencia de rentas de abajo arriba… y de fondo el espejo de Portugal.

Pero cuidado, a lo mejor el espejo cae y se rompe y el ejemplo de Susana se repite y no sólo en la utilización del pueblo saharaui.