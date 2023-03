La última moda en pisos compartidos: ni contrato, sin visitas y estando poquito en casa para no molestar

Tengo un trabajo fijo de pocas horas en Barcelona, y después de dejar mi último piso compartido en octubre llevo desde noviembre sin encontrar algo decente.

Trabajo en la ciudad y anteriormente he vivido con contrato y pudiendo arreglar mi padrón y tener un CAP (centro de atención primaria) cerca. En mi último piso, que creo que era de una inmobiliaria, ya no me hicieron contrato. Al menos lo podía pagar por transferencia, pero viví 22 meses en un piso sin reformar, sin ascensor, grietas y con un arreglo de fachada eterno, rodeada de ruidos nocturnos (con el Triángulo Golfo de Poble Nou a tres calles) y ruidos de obras y construcción por el día. Pensaba que no me costaría mucho encontrar otra cosa en otro barrio más calmado, pero no tuve en cuenta tres factores: mi edad, mayor de 40, porque la gran parte de personas que comparten son veinteañeros y treintañeros; la crisis actual de las hipotecas, que fuerza a alquilar a gente que encima tampoco está ni habituada a compartir y te considera un cheque al portador con pocos derechos; y la subida de los alquileres, que ha provocado que te puedan pedir incluso 600 o 700 euros por una habitación. Esto se ha traducido en una búsqueda de alquiler sin final en la que continúo ahora mismo desde noviembre de 2022.

Por el camino me encontré con dar la fianza para una habitación a través de la aplicación Badi y que el casero me cancelara el alquiler dos días antes con la mudanza organizada, aunque recuperé el dinero; y con estar unas semanas en un piso donde no tenía ni armario ni opción a visitas, pero tenía que soportar a gente a comer, tomar café o a cenar que casi todos los días traía mi casera, que además me cobraba en negro. Yo ya tomé medidas y existen departamentos en Consumo y en Vivienda del Ayuntamiento donde denunciar o notificar estas prácticas abusivas.

En mi caso, me parecen de una cara dura considerable, porque yo he sido casera en mi ciudad de origen y cada persona que compartió mi piso tuvo un contrato de alquiler, con una relación de los muebles, unos derechos y unas normas que cumplir, que además me protegían a mí ante incumplimientos por su parte.

De los 30 pisos o más que he estado viendo últimamente, creo que contrato y opción de padrón me lo han ofrecido en tres como mucho, mientras que en bastantes me he encontrado prohibición de visitas, invitados, teletrabajo y pasar demasiadas horas en casa, cuando eran alquileres de mucho más de 400 euros por habitaciones tirando a pequeñas.

Me parece que todos tenemos derecho a una vivienda en condiciones, y que hacer un contrato y las cosas bien es lo mínimo que debería plantearse quien alquile alguna habitación. Por desgracia esto no está pasando en Barcelona, y me he ido de varias visitas recordándoles a los caseros que lo ideal es tener un contrato y disposición de la casa, y no funcionar como en los tiempos de las pensiones de Pérez Galdós. Ojalá pueda solucionarlo pronto o encontrar un estudio razonable para mí sola, otra odisea de momento pues las inmobiliarias piden varios meses de alquiler, fianza y honorarios. Así que de cara al debate de la ley de vivienda espero que se acuerden también de casos como éste.