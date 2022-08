Llegado este calor hay que definir lo urgente. Estamos a un pasito de hervirnos como el marisco en el cocedero y aún hay quien se pone la corbata. Los medios de comunicación del mass media y las troleadas redes sociales no pondrán fácil que el mensaje llegue al común de los mortales. Pero está ahí, solo hay que no dejarse llevar por la canción del verano y acudir a “Conspiracy” en Netflix o “Before the flood” National Geographic en Youtube.

Lo del coronavirus nos dará risa. Esto va de hambre y guerras, con el vecino o contra el vecino. Guerras por el agua, por los alimentos, por la energía. Lo de Ucrania es un aperitivo.

No nos queda mucho tiempo y debemos seguir incrementando las medidas de transición para evitar el uso de combustibles fósiles que es lo importante.

Pero luego está lo urgente, el metano. Un gas muchas veces más peligroso que el co2 para el calentamiento global y que a diferencia de este no dura muchos años en la atmósfera. Si nos pusimos de acuerdo para salvaguardar la capa de ozono por qué no intentarlo con el metano. Nos va la vida en ello.

Es urgente, entre otras medidas que deberían aprobar nuestros queridos gobiernos, reducir nuestro consumo de carne y derivados animales. Disminuir el consumo y en todo caso hacerlo de animales más pequeños, que produzcan menos metano.

Según algunos estudios solo tenemos estos locos años 20 para ponernos las pilas. Esto va muy en serio y a la vuelta de la esquina está el colapso.