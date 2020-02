"Si todo vale, nada vale"

Hace poco veía en el cine una película española muy taquillera; una comedia, pero donde los guionistas escribieron algo que a día de hoy sigo poniendo como ejemplo en "casi" cualquier conversación. Uno de los protagonistas decía algo así como: "He estado toda mi vida haciendo lo correcto y me ha ido fatal, y ahora que hago lo incorrecto me va fenomenal".

Pues así creo que en definitiva se mueve la sociedad de hoy, en todos sus ámbitos, incluso en el ámbito cultural -artes escénicas- de donde yo procedo (este año 2020 la Compañía de danza que dirijo cumple 20 años).

20 años pensando en crear un "empresa cultural" donde no solo buscábamos "contar historias", "abrir mentes" o "emocionar" al público, sino donde poder dar salida y opciones a que otros bailarines/as tengan la oportunidad de subirse a un escenario, de desarrollarse profesionalmente y con ello darle un "pequeño" puesto de trabajo, por supuesto todo de manera "legal".



20 años arriesgando e invirtiendo dinero, tiempo y mucho mucho trabajo; sí, es verdad, con algunas ayudas públicas, que en muchas ocasiones y como decimos en el gremio suponen más quebraderos de cabeza que un apoyo; y por supuesto unas ayudas que siempre se conceden y se pagan a casi 2 años de la finalización de los proyectos artísticos.

Con todo esto, siempre se trabaja sin mirar atrás, sólo con el objetivo de seguir creando cultura, "contar historias" y por supuesto, seguir creando empleo. ¿A quién le importa que además de estos simples objetivos, tú hagas las cosas bien a nivel legal-administrativo? Teniendo asesoría, persona de producción, distribución y sobretodo pagando a tiempo todos los impuestos, incluyendo el pago de autónomo que ya sabemos, nos consume en este país que trata la cultura como un simple "entretenimiento".

Y a pesar que pagar todos nuestros impuestos a tiempo, ver que la misma administración, Ayuntamientos, y casi todo lo público, NUNCA cumplen esos tiempos.

Ya decía Picasso que: "El arte no es para hacer artistas, es para sacudir conciencias", pero... ¿que conciencias? ¿Las que deberían estar para cuidar (que no regalar nada), a algo tan frágil como las artes escénicas, o las artes en general?

Ayer mismo una compañía de teatro con 20 años de trayectoria y muy reconocida, cerró sus puertas (no ha sido la primera en los últimos años), y dijo adiós a seguir "intentando crear". Su director, en una carta, daba múltiples razones, (cierres de festivales, decadencia en los circuitos, caches rídículos, amiguismos entre programadores y distribuidores, ningún cambio en las instituciones públicas en los últimos 25 años, etc) y lo peor es que en todas ellas yo, y supongo que los que intentamos hacer las cosas bien, nos vemos reflejados. Así que supongo que en poco tiempo otros les seguiremos en ese "abandono".

¿Merece la pena hacer las cosas bien o mejor probar "de otra manera"? Hagas como lo hagas, mejor o peor, más ético o menos, más legal o menos, pensando más en lo general que en lo personal, todos estamos en la misma bolsa.

El público -que tiene su responsabilidad- es un tema para tratar en otro artículo. Pero ya lo decía al principio: En verdad os digo que "Si todo vale,nada vale".